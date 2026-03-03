Honor tung một loạt cực phẩm tại MWC 2026

Tại MWC 2026, Honor đã giới thiệu loạt sản phẩm mới xoay quanh trải nghiệm AI tích hợp, bao gồm mẫu Robot Phone mang tính thử nghiệm, smartphone màn hình gập Magic V6, tablet MagicPad 4 và laptop MagicBook Pro 14. Các thiết bị này cho thấy tham vọng đẩy giới hạn phần cứng, đồng thời khai thác sâu hơn khả năng trí tuệ nhân tạo trong tương tác người dùng.

Robot Phone với camera 200MP

Sản phẩm gây tò mò nhất là Honor Robot Phone – mẫu điện thoại có các bộ phận cơ khí chuyển động dựa trên tín hiệu AI. Theo Honor, thiết bị này tích hợp hệ thống gimbal 4DoF (4 bậc tự do) dạng thu gọn, kết hợp hệ thống ổn định hình ảnh ba trục, cho phép camera tự động xoay, theo dõi chủ thể và tạo hiệu ứng điện ảnh.

Robot Phone.

Robot Phone được trang bị camera 200MP và có khả năng “nhận thức đa phương thức”, xử lý đồng thời dữ liệu hình ảnh, âm thanh và chuyển động. Camera có thể xoay theo chủ thể để giữ khung hình ổn định. Thậm chí, thiết bị có thể biểu đạt “ngôn ngữ cơ thể” như lắc đầu hay thực hiện chuyển động mang tính tương tác.

Dù ý tưởng mang màu sắc tương lai và có phần thử nghiệm, lợi ích thực tế đối với người dùng có thể nằm ở khả năng quay video tự động, theo dõi chuyển động khi vlog hoặc ghi hình cá nhân mà không cần phụ kiện gimbal rời. Theo The Verge, Honor dự kiến phát hành Robot Phone trong nửa cuối năm 2026, sẽ chỉ giới hạn tại thị trường Trung Quốc.

Magic V6: Smartphone màn hình gập siêu mỏng 8.75mm, pin 6,660mAh

Bên cạnh Robot Phone, Magic V6 là tâm điểm chú ý khi được giới thiệu là smartphone màn hình gập mỏng nhất hiện nay. Thiết bị có độ dày chỉ 8.75mm khi gập lại nhưng vẫn tích hợp viên pin 6,660mAh nhờ công nghệ silicon-carbon.

Honor Magic V6.

Máy sở hữu màn hình ngoài 6.52 inch và màn hình trong 7.95 inch, cả hai đều có tần số quét 120Hz. Honor cho biết, nếp gấp trên màn hình đã được cải thiện, nông hơn 44% so với thế hệ trước, giúp giảm mức độ hiển thị dưới ánh sáng mạnh.

Magic V6 đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69, đồng thời là smartphone màn hình gập đầu tiên sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi cải tiến giúp kiểm soát nhiệt độ khi xử lý tác vụ nặng. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 80W có dây và sạc không dây 66W.

Đối với người dùng, sự kết hợp giữa thiết kế mỏng, pin lớn và chuẩn kháng nước cao có thể giúp giải quyết ba mối lo thường gặp ở smartphone gập: độ dày, thời lượng pin và độ bền. Magic V6 dự kiến lên kệ tại một số thị trường trong nửa cuối năm.

MagicPad 4 và MagicBook Pro 14

Ở mảng tablet, MagicPad 4 được trang bị Snapdragon 8 Gen 5 và có độ dày chỉ 4.8mm, được giới thiệu là tablet mỏng nhất hiện nay. Thiết bị sở hữu màn hình OLED 12.3 inch, độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz, hướng đến nhu cầu giải trí và làm việc đa nhiệm. Sản phẩm có hai màu Xám - Grey và Trắng White, giá khởi điểm 699 euro (khoảng 21,4 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, MagicBook Pro 14 sử dụng màn hình OLED 14.6 inch và bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3. Dù không công bố chi tiết cấu hình sâu hơn, Honor định vị đây là mẫu laptop mỏng nhẹ phục vụ công việc và giải trí.

Tham vọng mở rộng hệ sinh thái

Honor cho biết, các thiết bị mới tập trung vào trải nghiệm AI tích hợp và khả năng tương thích chéo, nhằm thu hút cả người dùng đang sử dụng nền tảng khác. Việc ra mắt smartphone màn hình gập mỏng 8.75mm với pin 6,660mAh và tablet 4.8mm cho thấy hãng đang ưu tiên cải tiến phần cứng song song với phần mềm.

Dù Robot Phone có thể chưa phổ biến ngay, Magic V6 và MagicPad 4 cho thấy xu hướng cạnh tranh ngày càng mạnh ở phân khúc cao cấp. Với người dùng, lợi ích lớn nhất nằm ở việc thị trường ngày càng đa dạng, công nghệ pin và thiết kế mỏng nhẹ được cải tiến nhanh chóng, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho nhu cầu làm việc và giải trí di động.