Top 5 máy tính xách tay dưới 20 triệu đồng đáng cân nhắc cho sinh viên

Từ các mẫu máy sử dụng chip AMD Ryzen AI thế hệ mới đến Intel Core i5 tiết kiệm điện hay những dòng hướng đến doanh nghiệp, mỗi sản phẩm dưới đây đều có ưu thế riêng tùy theo ngành học và thói quen sử dụng của học sinh, sinh viên.

1. Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R73C

Giá bán từ: 14,49 triệu đồng

Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R73C hướng đến nhóm sinh viên cần một chiếc laptop có hiệu năng ổn định nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận. Máy sử dụng bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 - 5400 U, đủ sức xử lý các tác vụ văn phòng, học trực tuyến, lập trình cơ bản hay chỉnh sửa ảnh, video ở mức phổ thông.

Màn hình 15,6 inch Full HD giúp hiển thị không gian làm việc rộng rãi hơn so với các mẫu 14 inch phổ biến. Đây là lợi thế khi sinh viên thường xuyên phải mở nhiều cửa sổ Word, Excel hoặc trình duyệt cùng lúc để tra cứu tài liệu.

Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R73C.

Sản phẩm được trang bị RAM 8GB DDR4 và SSD 512GB, cho khả năng đa nhiệm mượt mà mà không cần nâng cấp sớm. GPU tích hợp AMD Radeon Graphics cũng đủ đáp ứng một số phần mềm thiết kế 2D hoặc chơi các tựa game eSports sau giờ học.

Điểm cần lưu ý là Aspire Lite có thiết kế khá đơn giản, phù hợp với những người ưu tiên hiệu năng hơn yếu tố thời trang.

2. Asus Vivobook 16 A1607QA

Giá bán từ: 18,59 triệu đồng

Nếu thường xuyên học trực tuyến hoặc làm việc với bảng tính, Asus Vivobook 16 A1607QA là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ màn hình lớn 16 inch, giúp quan sát nội dung dễ dàng hơn.

Điểm nổi bật của mẫu máy này nằm ở bộ xử lý Snapdragon X - X1 26 100, hỗ trợ các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Điều này mang lại lợi thế khi ngày càng nhiều phần mềm học tập và văn phòng bổ sung các tính năng trí tuệ nhân tạo như tóm tắt tài liệu, dịch ngôn ngữ hay chỉnh sửa nội dung.

Asus Vivobook 16 A1607QA.

Máy hoạt động mát, ít tiếng ồn và tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp với sinh viên thường xuyên mang laptop đến trường hoặc sử dụng liên tục trong nhiều giờ. Ngoài ra, Vivobook 16 còn có bàn phím kích thước lớn, hành trình phím khá tốt và touchpad rộng, hỗ trợ làm việc thoải mái mà chưa cần dùng chuột ngoài.

3. HP 15 fc0655AU (C81NGPA)

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

HP 15 fc0655AU là mẫu laptop phù hợp với nhóm sinh viên các ngành kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ hoặc xã hội khi nhu cầu chủ yếu xoay quanh bộ ứng dụng Microsoft Office, học online và giải trí. Máy sử dụng AMD Ryzen 5 7430U, đủ khả năng xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc mà vẫn duy trì mức tiêu thụ năng lượng hợp lý.

HP 15 fc0655AU (C81NGPA).

Màn hình 15,6 inch Full HD đáp ứng tốt việc học tập và xem video. Trong khi đó, ổ SSD 512GB giúp máy khởi động nhanh, mở phần mềm gần như tức thì và đủ không gian lưu trữ tài liệu trong suốt nhiều năm học.

Một điểm cộng khác là trọng lượng tương của máy đối gọn so với nhiều mẫu 15,6 inch, giúp việc di chuyển giữa giảng đường và thư viện trở nên thuận tiện hơn.

4. Dell Inspiron 15 3530

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

Dell Inspiron 15 3530 là dòng laptop được nhiều người lựa chọn nhờ độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài. Phiên bản này sử dụng Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U, bộ xử lý thế hệ mới, phù hợp cho cả học tập lẫn làm việc văn phòng.

Dell Inspiron 15 3530.

Một ưu điểm của Inspiron 15 là màn hình 15,6 inch Full HD, bàn phím có cụm phím số riêng (Numeric Keypad), hữu ích với sinh viên các ngành kế toán, tài chính hoặc quản trị kinh doanh khi thường xuyên nhập liệu.

Điểm hạn chế là thiết kế của Inspiron vẫn mang phong cách truyền thống, ít thay đổi về ngoại hình so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

5. HP ProBook 455 G10 (B8PG7AT)

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

Khác với các mẫu laptop phổ thông, HP ProBook 455 G10 thuộc dòng máy dành cho doanh nghiệp nên chú trọng nhiều hơn đến độ bền, tính ổn định và khả năng bảo mật.

Máy sử dụng AMD Ryzen 5 - 7530U, kết hợp RAM 16GB và SSD 512GB, đáp ứng tốt từ các tác vụ văn phòng thông thường đến lập trình, phân tích dữ liệu hay làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

HP ProBook 455 G10.

Điểm đáng chú ý là chất lượng hoàn thiện của ProBook tốt hơn mặt bằng chung trong tầm giá. Công tắc khoá camera cùng bảo mật vân tay tích hợp giúp sản phẩm phù hợp với người dùng có kế hoạch sử dụng xuyên suốt 4–5 năm đại học.

Ngoài ra, dòng ProBook còn nổi bật ở khả năng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi nhờ hệ thống cổng đầy đủ, phục vụ tốt cho việc thuyết trình hoặc làm việc nhóm của học sinh, sinh viên.