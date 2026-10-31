5 dòng Smart TV được đánh giá cao nhất năm 2026

Thị trường TV năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa các công nghệ hiển thị như OLED, Mini LED và RGB LED. Để giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp, CNET đã tiến hành thử nghiệm, so sánh trực tiếp nhiều mẫu TV trong phòng thí nghiệm chuyên dụng, tập trung vào chất lượng hình ảnh, độ sáng, khả năng tái tạo màu sắc, trải nghiệm chơi game và giá bán.

Dưới đây là 5 mẫu TV được CNET đánh giá nổi bật ở từng phân khúc cùng những ưu điểm và hạn chế người dùng cần cân nhắc trước khi mua.

1. TV TCL QM8L: TV tốt nhất năm 2026

Điểm CNET: 8,8/10

Giá bán từ: 1200 USD (khoảng 30,9 triệu đồng)

TCL QM8L được CNET lựa chọn là TV tốt nhất năm 2026, đồng thời nhận danh hiệu Editors' Choice và Lab Test Winner nhờ hiệu suất hiển thị nổi bật trong quá trình thử nghiệm.

Ưu điểm đáng chú ý nhất của mẫu TV này là độ sáng rất cao, thuộc nhóm TV sáng nhất từng được CNET đánh giá. Đặc điểm này mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng thường xuyên xem truyền hình trong phòng khách có nhiều ánh sáng tự nhiên, giúp hình ảnh duy trì khả năng hiển thị rõ ràng.

TV TCL QM8L.

Bên cạnh đó, TCL QM8L có khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản tốt, góp phần nâng cao trải nghiệm khi xem phim, chương trình thể thao hoặc nội dung giải trí chất lượng cao. Khả năng chơi game cũng được đánh giá tích cực, phù hợp với những người muốn sử dụng một màn hình cho nhiều mục đích.

Tuy nhiên, TCL QM8L vẫn có những hạn chế. Theo CNET, LG C6 OLED mang lại độ tương phản tốt hơn ở cùng mức giá. Ngoài ra, màn hình TCL QM8L phản chiếu ánh sáng môi trường nhiều hơn một số đối thủ, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm khi bố trí TV đối diện cửa sổ hoặc nguồn sáng mạnh.

2. TV Samsung S90H: TV OLED tốt nhất năm 2026

Điểm CNET: 8,6/10

Giá bán từ: 42,9 triệu đồng

Samsung S90H được CNET đánh giá là TV OLED tốt nhất năm 2026, với chất lượng hình ảnh có thể so sánh với những sản phẩm đắt tiền hơn.

Điểm mạnh của thiết bị nằm ở khả năng hiển thị hình ảnh chất lượng cao cùng thời gian phản hồi nhanh. Đây là yếu tố đáng quan tâm đối với người chơi game, đặc biệt trong những trò chơi có chuyển động nhanh, đòi hỏi màn hình phản hồi kịp thời.

TV Samsung S90H.

Samsung S90H còn được trang bị bộ lọc chống phản chiếu, giúp hạn chế ảnh hưởng của ánh sáng môi trường. Nhờ đó, sản phẩm trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình thường xuyên sử dụng TV vào ban ngày hoặc trong phòng có nhiều nguồn sáng.

Dù vậy, bộ lọc này cũng tạo ra một số đánh đổi về chất lượng hiển thị. Trong phòng có ánh sáng, màu đen có thể trông hơi xám thay vì giữ được độ sâu như kỳ vọng ở màn hình OLED. CNET cũng ghi nhận sắc đỏ đôi khi hiển thị kém bão hòa, khiến màu sắc chưa thực sự tối ưu trong một số nội dung.

3. TV LG OLED G5: TV có độ chính xác màu sắc tốt nhất

Điểm CNET: 8,1/10

Giá bán từ: 43,99 triệu đồng

LG OLED G5 được CNET xếp vào vị trí TV có độ chính xác màu sắc tốt nhất năm 2026, đồng thời nhận danh hiệu Lab Test Winner.

Theo kết quả đánh giá, LG G5 sở hữu độ sáng cao nhất trong số các mẫu TV OLED mà CNET từng thử nghiệm. Kết hợp với khả năng tạo ra hình ảnh ấn tượng, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu của những người chú trọng chất lượng hiển thị khi xem phim và các nội dung có nhiều chi tiết hình ảnh.

TV LG OLED G5.

Độ sáng cao cũng giúp mở rộng khả năng sử dụng TV OLED trong những không gian có ánh sáng tương đối mạnh, thay vì chỉ phát huy hiệu quả trong phòng tối.

Tuy nhiên, CNET lưu ý rằng mức tăng độ sáng không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy ở mọi loại nội dung. Vì vậy, người dùng không nên chỉ dựa vào thông số độ sáng khi quyết định mua TV.

4. TV Vizio Mini LED Quantum 4K VQM50C: TV giá tốt nhất năm 2026

Điểm CNET: 8,1/10

Giá bán từ: 248 USD - khoảng 6,4 triệu đồng

Ở phân khúc TV ngân sách thấp, Vizio Mini LED Quantum 4K VQM50C được CNET lựa chọn nhờ khả năng mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội so với mức giá. TV sử dụng công nghệ Mini LED Quantum với độ phân giải 4K, hướng đến những người muốn nâng cấp trải nghiệm giải trí tại nhà nhưng không có nhu cầu chi quá nhiều tiền cho các dòng cao cấp.

TV Vizio Mini LED Quantum 4K VQM50C.

Theo CNET, chất lượng hình ảnh của VQM50C nổi bật hơn đáng kể so với những đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc. Đây là lợi thế đối với các gia đình ưu tiên hiệu quả sử dụng và giá trị nhận được trên số tiền bỏ ra.

Một điểm cộng khác là điều khiển từ xa thân thiện, dễ sử dụng, giúp việc thao tác và truy cập nội dung giải trí thuận tiện hơn. Hạn chế được CNET chỉ ra là phần chân đế khó lắp đặt. Người mua dự định tự lắp TV tại nhà cần lưu ý vấn đề này, đặc biệt khi không sử dụng phương án treo tường.

5. TV Sony Bravia 9 II: TV RGB LED tốt nhất năm 2026

Điểm CNET: 8,2/10

Giá bán từ: 129,99 triệu đồng

TV Sony Bravia 9 II là đại diện nổi bật của công nghệ RGB LED trong danh sách năm 2026. CNET đánh giá đây là mẫu TV RGB LED tốt nhất mà chuyên trang từng thử nghiệm tính đến thời điểm công bố.

Ưu điểm đáng chú ý của Sony Bravia 9 II là khả năng bao phủ dải màu xuất sắc. Đặc điểm này giúp thiết bị có tiềm năng thể hiện nhiều sắc thái màu sắc, phù hợp với những người chú trọng trải nghiệm hình ảnh khi xem phim và nội dung giải trí chất lượng cao.

TV Sony Bravia 9 II.

Khả năng hiển thị màu sắc cũng là yếu tố quan trọng đối với người dùng muốn tìm kiếm một lựa chọn khác bên cạnh các dòng TV OLED đang phổ biến trên thị trường.

Tuy nhiên, mức giá là rào cản lớn của Sony Bravia 9 II. Vì vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc liệu những lợi thế về công nghệ hiển thị và khả năng tái tạo màu sắc có thực sự tương xứng với khoản chi phí bổ sung hay không.