Realme 17 Pro lộ cấu hình "khủng" với pin 10.000 mAh, màn AMOLED 1.5K

Sau một thời gian tập trung vào phân khúc giá rẻ, Realme đang chuẩn bị đưa dòng smartphone số trở lại thị trường. Mới đây, phiên bản Realme 17T 5G đã được ra mắt, cùng với đó là những thông tin rò rỉ về mẫu smartphone đáng chú ý - Realme 17 Pro.

Theo Gizmochina, Realme 17 Pro sẽ được trang bị màn hình AMOLED với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Thiết bị này sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày.

Đặc biệt, viên pin của Realme 17 Pro có dung lượng lên đến 10.000 mAh, vượt trội so với tiêu chuẩn của nhiều smartphone hiện nay. Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình và đạt tiêu chuẩn kháng nước, chống bụi IP68/IP69.

Về khả năng chụp ảnh, realme 17 Pro sở hữu hệ thống camera sau với cảm biến chính 50 megapixel và ống kính góc siêu rộng 8 megapixel. Mặt trước của máy hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây, tuy nhiên, độ phân giải của cảm biến selfie vẫn chưa được xác định chính xác, có thể là 32 megapixel hoặc 50 megapixel.

Về phần mềm, realme 17 Pro dự kiến sẽ xuất xưởng với giao diện ColorOS 17 dựa trên hệ điều hành Android 17, thay vì sử dụng realme UI như trước đây. Điều này phản ánh định hướng chuyển đổi gần đây của thương hiệu sang sử dụng giao diện phần mềm của Oppo sau đợt tái cấu trúc tập đoàn.

Ngoài ra, nguồn tin cũng so sánh giữa phiên bản Pro và mẫu cao cấp hơn là realme 17 Pro+. Theo các tin đồn, realme 17 Pro+ có thể sở hữu hệ thống 3 camera với cảm biến chính 200 megapixel và màn hình OLED phẳng độ phân giải 1.5K. Phiên bản Pro+ dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý mạnh mẽ hơn so với Dimensity 7300 trên mẫu realme 17 Pro tiêu chuẩn.