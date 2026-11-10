6 cách chụp ảnh ban đêm siêu đẹp trên mọi smartphone

Những smartphone hiện đại như iPhone 18 Pro hay Samsung Galaxy S26 Ultra được trang bị hệ thống camera và thuật toán xử lý ảnh tiên tiến, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, khả năng chụp đêm không chỉ giới hạn ở những thiết bị đắt tiền.

iPhone 18 Pro.

Ngay cả các mẫu smartphone tầm trung như Google Pixel 10A cũng có thể ghi lại những khung cảnh ban đêm với chất lượng đáng chú ý. Nhờ cảm biến lớn hơn và công nghệ xử lý hình ảnh, người dùng ngày nay không phải mang theo máy ảnh DSLR cùng chân máy để chụp ảnh phơi sáng dài. Dù vậy, để có những bức ảnh đủ đẹp để in hoặc lưu giữ lâu dài, người chụp vẫn cần chú ý đến cách chọn cảnh, bố cục và xử lý hình ảnh.

1. Kiểm tra chế độ chụp đêm trước khi bắt đầu

Nếu smartphone có chế độ chụp đêm, người dùng nên kiểm tra cách kích hoạt trước khi chụp. Phần lớn điện thoại ra mắt trong vài năm gần đây đều tích hợp tính năng này. Trên iPhone 18 series và những mẫu iPhone gần đây, chế độ ban đêm thường tự động kích hoạt khi camera nhận diện môi trường thiếu sáng. Nhiều smartphone Android cũng có cơ chế tương tự, một số thiết bị yêu cầu người dùng lựa chọn chế độ chụp đêm riêng.

Khẩu độ thay đổi của Xiaomi 14 Ultra cho phép tạo ra hiệu ứng tia sáng hình sao vào ban đêm.

Tên gọi và cách sử dụng có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất. Trên dòng Galaxy S26, chế độ này được gọi là Night; Google Pixel 11 sử dụng tên Night Sight. Một số điện thoại Android đồng thời cung cấp chế độ tự động trong giao diện camera mặc định và chế độ chụp đêm có thể kích hoạt thủ công.

Chế độ đen trắng tích hợp của Leica Leitzphone.

Trong điều kiện thiếu sáng, camera chính thường cho chất lượng tốt nhất vì được trang bị cảm biến lớn hơn, khẩu độ rộng hơn và khả năng chống rung tốt hơn. Thay vì chuyển sang camera góc siêu rộng hoặc camera zoom, người chụp nên thử thay đổi vị trí đứng để điều chỉnh bố cục.

2. Tìm nguồn sáng thay vì chụp ở nơi quá tối

Chế độ chụp đêm có thể cải thiện đáng kể ảnh thiếu sáng nhưng không thể thay thế hoàn toàn ánh sáng. Một khung cảnh tối hoàn toàn, chẳng hạn khu vực sâu trong rừng không có nguồn sáng thường khó tạo ra bức ảnh hấp dẫn. Vì vậy, người dùng nên tìm những địa điểm có ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo để tạo điểm nhấn cho hình ảnh.

Ảnh chụp chuyến lưu diễn Eras của Taylor Swift.

Các khu vực trung tâm thành phố là lựa chọn phù hợp bởi ánh sáng từ đèn đường, cửa hàng, biển hiệu và hệ thống chiếu sáng trang trí có thể tạo nên nhiều lớp sáng tối. Trong mùa lễ hội, những khu vực có đèn trang trí cũng mang lại cơ hội chụp ảnh đáng chú ý. Các sự kiện như trình diễn pháo hoa, hội chợ địa phương hay khu vui chơi với hệ thống đèn nhiều màu sắc cũng phù hợp để thử nghiệm camera ban đêm. Trong điều kiện thuận lợi, smartphone còn có thể ghi lại những hình ảnh ấn tượng của cực quang.

3. Kiên nhẫn chờ khoảnh khắc phù hợp

Ảnh đường phố ban đêm thường trở nên sinh động hơn khi có con người xuất hiện trong khung hình. Một người đi bộ dưới ánh đèn đường có thể giúp bức ảnh có thêm chiều sâu, tỷ lệ và bối cảnh. Tuy nhiên, khi ánh sáng hạn chế, việc lựa chọn đúng thời điểm trở nên quan trọng hơn.

Cả hai bức ảnh chụp đêm này đều phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm.

Chẳng hạn, trên một con đường được chiếu sáng bằng đèn đường, mỗi cột đèn tạo ra một vùng sáng riêng. Khi người đi bộ bước vào vùng sáng này, họ sẽ được chiếu sáng trong thời gian ngắn trước khi trở lại vùng tối. Người chụp có thể chuẩn bị sẵn bố cục, lấy nét và giữ ngón tay gần nút chụp, sau đó chờ nhân vật xuất hiện đúng vị trí mong muốn.

Quá trình này có thể mất vài phút nhưng giúp người chụp chủ động hơn trong việc kiểm soát bố cục. Thay vì liên tục di chuyển hoặc chụp ngẫu nhiên, việc quan sát và chờ đợi thường mang lại những khoảnh khắc tự nhiên, có chủ đích hơn.

4. Giữ smartphone ổn định khi chụp

Dù chế độ chụp đêm trên smartphone không đòi hỏi chân máy như phương pháp phơi sáng dài trên DSLR, việc giữ thiết bị ổn định vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến độ sắc nét của ảnh. Trong điều kiện thiếu sáng, camera có thể cần thời gian ghi nhận hình ảnh lâu hơn, khiến chuyển động nhỏ của tay dễ làm ảnh bị nhòe.

Nếu không có chân máy mini, người dùng có thể tận dụng bờ tường thấp, thùng rác hoặc bề mặt cố định gần đó để đặt và giữ điện thoại. Khi không có điểm tựa, nên cầm máy bằng cả hai tay, giữ thiết bị gần ngực và khép khuỷu tay sát bụng. Cách này giúp hạn chế rung lắc tự nhiên của bàn tay, qua đó tăng khả năng thu được ảnh rõ nét.

5. Thử nghiệm phơi sáng dài để tạo hiệu ứng chuyển động

Một số smartphone hỗ trợ điều chỉnh thời gian phơi sáng hoặc có chế độ phơi sáng dài chuyên dụng. Trên iPhone 18 Pro, người dùng có thể lựa chọn tốc độ màn trập thủ công lên đến một giây. Tính năng này không chỉ hữu ích khi chụp ban ngày để tạo hiệu ứng chuyển động mờ cho thác nước mà còn có thể ứng dụng trong nhiếp ảnh ban đêm.

Ảnh chụp đêm phơi sáng dài bằng Pixel 7 Pro.

Khi chụp xe di chuyển trên đường phố, thời gian phơi sáng dài khiến đèn pha và đèn hậu tạo thành những vệt sáng kéo dài thay vì các điểm sáng đứng yên. Hiệu ứng này giúp khung cảnh đô thị trở nên sinh động hơn.

Google Pixel 11, Pixel 11 Pro và các thế hệ Pixel trước đó từ Pixel 7 cũng có chế độ phơi sáng dài chuyên dụng, cho phép tạo hiệu ứng tương tự. Những bức ảnh này thường đạt kết quả tốt nhất khi camera được giữ ổn định, kết hợp các chủ thể đứng yên như tòa nhà, đèn đường với những đối tượng đang chuyển động như ô tô, xe buýt hoặc người đi xe đạp. Người dùng có thể cần thử nghiệm nhiều lần để đạt kết quả mong muốn, hiệu ứng thu được sẽ tạo thêm yếu tố sáng tạo cho ảnh chụp đêm.

6. Chỉnh sửa ảnh để cân bằng sáng tối

Chụp ảnh chỉ là bước đầu; chỉnh sửa cũng có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh. Adobe Lightroom Mobile là một lựa chọn phổ biến cho việc xử lý ảnh, Snapseed của Google cung cấp nhiều công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ và miễn phí trên cả iOS lẫn Android.

Bức ảnh chụp đêm được chỉnh sửa thành đen trắng.

Với ảnh chụp ban đêm, người dùng có thể bắt đầu bằng việc tăng độ phơi sáng để làm rõ những vùng tối. Tuy nhiên, cần tránh điều chỉnh quá mức vì ảnh thiếu sáng thường xuất hiện nhiễu hạt, kể cả khi được chụp bằng camera cao cấp và chế độ ban đêm. Khi tăng độ sáng, độ nhiễu có thể trở nên rõ hơn, làm giảm chất lượng tổng thể.

Khi chụp cận cảnh hơi nước đọng trên cửa sổ xe buýt, ánh đèn thành phố phía xa sẽ hòa quyện, tạo nên những hình thù đầy màu sắc.

Một cách xử lý khác là giảm vùng sáng, đặc biệt khi ảnh có đèn đường hoặc nguồn sáng mạnh, đồng thời nâng nhẹ vùng tối để cân bằng chi tiết. Người chỉnh sửa nên quan sát kỹ các vùng sáng và tối, tránh làm mất tương phản tự nhiên của cảnh. Ngoài ra, ảnh ban đêm cũng có thể phù hợp với phong cách đen trắng bởi sự tương phản giữa nguồn sáng và nền tối thường tạo nên bố cục đơn giản nhưng giàu cảm xúc.