Người phụ nữ tặng nam streamer 23 tỷ, phát hiện đối phương có vợ liền khởi kiện

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã chi 6 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng) để tặng quà cho nam streamer vì tin rằng đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, khi phát hiện người này đã có gia đình, cô quyết định thú nhận mọi chuyện với chồng và cùng chồng khởi kiện để đòi lại số tiền.

Chi 6 triệu NDT tặng quà cho nam streamer kém tuổi

Theo trang Sohu, ngày 3/11 một phụ nữ họ Vương (46 tuổi) sống tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình với báo chí sau khi chi số tiền lớn cho một nam streamer.

Cô Vương cho biết do thường xuyên sống xa chồng nên cảm thấy rất cô đơn. Trong một lần xem video ngắn để giải trí, cô tình cờ biết đến nam streamer họ Mã (26 tuổi) rồi bắt đầu theo dõi các buổi livestream của anh.

Ban đầu, hai người chỉ trò chuyện thông thường qua tin nhắn riêng. Tuy nhiên, theo lời cô Vương, những cuộc trò chuyện ngày càng trở nên thân mật, thậm chí cả hai còn xưng hô với nhau như vợ chồng.

Tin rằng nam streamer thực sự có tình cảm với mình, cô Vương dần xem đối phương là người yêu và bắt đầu chi những khoản tiền lớn để tặng quà trong các buổi phát sóng trực tiếp.

Ảnh minh họa.

Suốt một năm, cô liên tục nạp tiền vào nền tảng livestream để gửi quà tặng ảo cho nam streamer. Tổng số tiền cô bỏ ra lên đến 6 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng), đều thuộc tài sản chung của hai vợ chồng. Đáng chú ý, trong một buổi livestream, cô Vương từng chi một lần 800.000 NDT (khoảng 3,06 tỷ đồng) để tặng quà cho "bạn trai".

Không chỉ chi tiền trên mạng, cô còn mua những món quà đắt đỏ để tặng đối phương trong lần gặp mặt trực tiếp duy nhất của hai người. Theo lời kể của cô, những món quà bao gồm đồng hồ hàng hiệu cùng một số vật dụng cá nhân, có tổng giá trị hơn 80.000 NDT (khoảng 306 triệu đồng).

Cô Vương cho biết cuộc gặp mặt này càng khiến cô tin tưởng vào tình yêu với nam streamer, từ đó tiếp tục chi những khoản tiền lớn để ủng hộ anh.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2026, cô tình cờ nghe được thông tin bạn trai thực chất đã kết hôn. Cô cảm thấy rất sốc, bởi trong suốt thời gian trò chuyện, cô luôn tin rằng cả hai đang có mối quan hệ yêu đương.

Để chứng minh những gì mình kể, cô Vương đã cung cấp cho phóng viên một phần nội dung tin nhắn giữa hai người. Tuy nhiên, cô từ chối công khai một số đoạn trò chuyện riêng tư.

Chồng tha thứ, cùng vợ kiện nam streamer đòi lại tiền

Sau khi phát hiện sự thật, cô Vương quyết định không tiếp tục che giấu mà chủ động thú nhận toàn bộ sự việc với chồng, bao gồm cả chuyện tình cảm và số tiền đã chi cho nam streamer.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là người chồng không lựa chọn ly hôn mà quyết định tha thứ cho vợ.

Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất thuê luật sư và khởi kiện nam streamer để yêu cầu hoàn trả khoản tiền 6 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng).

Theo lập luận của cô Vương, nam streamer đã cố tình che giấu tình trạng hôn nhân, tạo ra ảo tưởng về một mối quan hệ yêu đương nhằm khiến cô tin tưởng và liên tục tặng những món quà có giá trị lớn. Cô cho rằng đây là hành vi lừa dối tình cảm để trục lợi, vì vậy toàn bộ số tiền đã chi cần được hoàn trả.

Tuy nhiên, nam streamer đưa ra lời giải thích hoàn toàn trái ngược. Anh thừa nhận bản thân đã kết hôn nhưng khẳng định cô Vương chưa từng chủ động hỏi về tình trạng hôn nhân của mình. Vì vậy, theo anh, việc không tự tiết lộ bản thân đã có vợ không đồng nghĩa với hành vi cố tình lừa dối. Anh cũng phủ nhận chuyện hai người từng có quan hệ tình cảm.

Anh cho rằng mối quan hệ giữa mình và cô Vương đơn thuần là giữa người sáng tạo nội dung và người hâm mộ, còn cuộc gặp mặt ngoài đời chỉ là một buổi giao lưu thông thường. Về việc tặng quà, anh khẳng định cô Vương hoàn toàn tự nguyện chi trả. Đổi lại, anh đã dành thời gian tương tác, trò chuyện và mang đến sự đồng hành về mặt tinh thần.

Ngoài ra, nam streamer cho biết nền tảng phát sóng trực tiếp đã giữ lại khoảng 50% số tiền quà tặng, tương đương 3 triệu NDT (khoảng 11,5 tỷ đồng). Số tiền thực tế anh nhận được chỉ khoảng một nửa tổng khoản chi của người phụ nữ.

Với những lý do trên, nam streamer từ chối hoàn tiền và cho biết sẽ chờ phán quyết của tòa án.

Vụ việc cũng gặp khó khăn về mặt chứng cứ khi cô Vương đã xóa những đoạn tin nhắn thân mật ban đầu giữa hai người. Điều này khiến việc chứng minh nam streamer cố tình tạo dựng quan hệ yêu đương hoặc che giấu tình trạng hôn nhân trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, khoản tiền được sử dụng là tài sản chung của hai vợ chồng, trong khi người chồng hoàn toàn không biết về những lần chi tiêu lớn của vợ. Việc một phần tiền đã được nền tảng livestream giữ lại cũng có thể khiến quá trình yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền gặp thêm khó khăn, ngay cả trong trường hợp tòa án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước số tiền mà cô Vương đã chi ra. Họ cho rằng nam streamer có dấu hiệu lợi dụng tình cảm để khuyến khích người hâm mộ chi tiêu quá mức. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định cô Vương là người đã kết hôn và tự nguyện tặng quà nên cần làm rõ trách nhiệm của chính cô trong vụ việc.

Ngoài ra, dân mạng còn bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tha thứ của người chồng, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng tài chính của gia đình khi có thể chi hàng chục tỷ đồng cho hoạt động livestream.

Hiện tranh chấp giữa cô Vương và nam streamer đang chờ tòa án xem xét.