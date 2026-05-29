Thêm một smartphone Samsung bị nghi phát nổ khi sạc, người dùng bị bỏng nhẹ

Vào đầu năm nay, một chiếc Galaxy S25 Plus đã phát nổ trong khi đang sạc, và chỉ vài tháng sau, một người dùng khác báo cáo rằng chiếc Galaxy S24 của mình bốc cháy trong tay khi đang sử dụng. Mới đây, một người dùng trên Reddit cũng chia sẻ trải nghiệm đáng sợ khi chiếc Galaxy S25 FE của họ phát nổ trong lúc sạc qua đêm.

Theo thông tin từ người dùng này, chiếc Galaxy S25 FE được sạc bằng cáp đi kèm và bộ sạc USB-PD 20W của bên thứ ba, do Samsung không cung cấp bộ sạc trong hộp. Điện thoại được đặt trên nệm, nơi người dùng và con trai đang ngủ, nhưng không đặt dưới gối.

Sau đó, người này đã tỉnh dậy vì tiếng nổ lách tách, và mảnh kim loại cùng nhựa văng tứ tung như pháo hoa. Hậu quả là tóc của người dùng này bị cháy xém, cổ bị bỏng nhẹ, trong khi con trai bị chấn động tâm lý. Trong phòng, khói và thiệt hại về tài sản đã xảy ra, kèm theo mùi khó chịu dai dẳng.

Được biết, chủ nhân chiếc Galaxy S25 FE này sống tại Canada và đã mua điện thoại mới từ Virgin khoảng 6 tháng trước, hiện vẫn đang trả góp hàng tháng. Người dùng này cũng cho biết điện thoại được để trong một chiếc ví da có chứa tiền xu, chi tiết có thể đã góp phần gây ra hiện tượng quá nhiệt. Tuy nhiên, điện thoại được trang bị nhiều biện pháp an toàn lẽ ra phải ngăn chặn tình trạng này.

Vị chủ nhân Galaxy S25 FE bị bốc cháy đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Samsung và nhận được số phiếu yêu cầu, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Như đã đề cập, đây là sự cố thứ ba liên quan đến việc điện thoại Galaxy cao cấp bị phát nổ trong năm nay. Trong khi Samsung đã đưa ra tuyên bố về sự cố đầu tiên với Android Authority, hãng chưa có phản hồi nào về sự cố thứ hai. Ở sự cố thứ ba, công ty Hàn Quốc cũng chưa đưa ra phản hồi.

Cũng theo báo cáo, mặc dù đây là sự cố thứ ba xảy ra với điện thoại Galaxy trong năm, nhưng số lượng báo cáo vẫn còn thấp so với hàng triệu chiếc điện thoại Galaxy đã được bán ra trên toàn thế giới.

Người dùng không nên hoảng sợ, nhưng cần lưu ý một số lời khuyên an toàn. Các hãng điện thoại khuyên nên sử dụng phụ kiện chính hãng, và nếu không, hãy chọn cáp và bộ sạc từ các nhà sản xuất uy tín. Ngoài ra, nên tránh sử dụng ốp lưng kiêm ví vì chúng có thể cản trở khả năng tản nhiệt của điện thoại.

Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn với pin Lithium-ion, người dùng nên di chuyển mọi người ra xa ngay lập tức để tránh hít phải khói độc, không chạm vào điện thoại đang cháy bằng tay trần và gọi dịch vụ cứu hộ cứu nạn thay vì tự xử lý. Tránh dùng nước để dập lửa trong nhà vì pin lithium-ion có thể hoạt động khó lường.