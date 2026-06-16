Tính năng điện thoại Huawei đang gây ra nhiều tranh cãi

Huawei luôn là tâm điểm của những tranh cãi, đặc biệt là sau khi bị chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt trong nhiều năm qua. Mới đây, công ty Trung Quốc đã giới thiệu tính năng mới trên chiếc điện thoại Huawei 90 Pro Max và nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Huawei không ít lần thử nghiệm các tính năng mới.

Tính năng này cho phép người dùng trải nghiệm một màn hình khóa tương tác độc đáo. Khi điện thoại đang ở chế độ khóa, người dùng chỉ cần nhấc máy và đặt ngón tay lên màn hình. Thay vì mở khóa, họ sẽ thấy một hình nền tương tác hiển thị những gì xung quanh, tạo cảm giác như đang sử dụng một chiếc điện thoại trong suốt.

Mặc dù vậy, tính năng này đã gây ra không ít tranh cãi. Ice Universe, một chuyên gia rò rỉ thông tin nổi tiếng, cho biết: “Thành thật mà nói, một số tính năng trên điện thoại Huawei thực sự mang lại cảm giác kỳ diệu. Đây là một trong số đó”.

Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng lại khá phân cực. Một nửa số người chỉ trích Huawei vì lo ngại rằng tính năng này sẽ tiêu tốn pin và khiến camera luôn hoạt động. Trong khi đó, không ít người lại cho rằng camera chỉ được kích hoạt khi người dùng chạm vào màn hình.

Và tính năng màn hình khóa tương tác độc đáo đang nhận nhiều sự tranh cãi từ người dùng.

Hơn nữa, một phần không nhỏ người dùng bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư trên tính năng mới của Huawei Pura 90 Pro Max. Họ cho rằng việc camera có thể hoạt động liên tục là một mối đe dọa. Dẫu vậy, một số người bảo vệ Huawei khi cho rằng, mặc dù công ty này bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, nhưng sẽ không bất ngờ khi nhiều hãng điện thoại khác vẫn đang xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

Câu hỏi là, tính năng mới trên Huawei Pura 90 Pro Max có thực sự tốt hay không? Theo một số người dùng chia sẻ, trong trường hợp không thích tính năng mới, họ hoàn toàn có thể bật hoặc tắt nó đi. Nếu không thích, họ chỉ cần tắt đi và tiếp tục sử dụng điện thoại theo cách mình muốn.