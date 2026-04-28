Huawei Mate XT 2 sẽ có pin lớn hơn, bản lề bền bỉ hơn

Huawei đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phân khúc smartphone gập cao cấp, mặc dù hãng chưa chính thức xác nhận tên sản phẩm. Theo thông tin rò rỉ từ leaker Hyperdimensional Realm, mẫu smartphone mới mang tên Mate XT 2 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay, cùng với dòng Huawei Mate 90 tại thị trường Trung Quốc.

Nếu thông tin này chính xác, Huawei sẽ duy trì chu kỳ ra mắt quen thuộc cho dòng smartphone gập ba của mình, cho thấy sự nghiêm túc trong việc phát triển sản phẩm này thành một dòng chiến lược thay vì chỉ thử nghiệm công nghệ.

Về cấu hình, Mate XT 2 được cho là sẽ trang bị chip Kirin 9050 Pro, tập trung vào các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị. Đây sẽ là một nâng cấp đáng chú ý trong bối cảnh AI đang trở thành xu hướng chủ đạo của smartphone cao cấp. Ngoài ra, máy còn được cho là sở hữu viên pin hơn 6.000 mAh, tăng mạnh so với mức 5.600 mAh trên thế hệ trước, một cải tiến quan trọng cho thiết bị có màn hình lớn như điện thoại gập ba.

Huawei cũng đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm phần cứng, với bản lề cải tiến nhằm giảm thiểu nếp gấp trên màn hình. Camera của Mate XT 2 được kỳ vọng sẽ đạt chất lượng tương đương dòng Huawei Mate X7, cho thấy công ty không muốn đánh đổi trải nghiệm nhiếp ảnh trên thiết bị gập.

Nếu những nâng cấp này trở thành hiện thực, Mate XT 2 có thể trở thành một trong những mẫu smartphone gập ấn tượng nhất năm nay, đặc biệt về công nghệ và trải nghiệm phần cứng. Trước đó, leaker Digital Chat Station đã tiết lộ rằng Huawei đang lên kế hoạch ra mắt Mate XT 2 với nhiều tùy chọn màu sắc. Trong khi phiên bản trước đó chỉ có hai màu là Ruihong (Đỏ) và Dark Black, model kế nhiệm có thể sẽ ra mắt với bốn tùy chọn màu mới: Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple và Bright White.