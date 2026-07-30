Huawei Nova 16 SE trở lại đầy bất ngờ với pin khủng chưa từng có

Huawei đang chuẩn bị khuấy đảo thị trường smartphone tầm trung với sự trở lại của dòng sản phẩm Nova, thông qua mẫu Nova 16 SE. Đây là một bất ngờ lớn, bởi dòng "SE" đã im hơi lặng tiếng kể từ khi Nova 12 SE ra mắt vào năm 2024. Lần trở lại này hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp vượt trội, đặc biệt là viên pin dung lượng 8.500 mAh, cùng cấu hình mạnh mẽ.

Kể từ khi Nova 12 SE ra mắt, người dùng gần như không thấy sự xuất hiện của các phiên bản "SE" mới từ Huawei, khiến nhiều tín đồ công nghệ nghi ngờ rằng hãng đã khai tử dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ về Nova 16 SE đã xóa tan mọi hoài nghi, cho thấy tham vọng lớn của Huawei trong việc tái định nghĩa trải nghiệm sử dụng pin trên smartphone tầm trung.

Điểm nổi bật nhất của Nova 16 SE chính là viên pin dung lượng khổng lồ 8.500 mAh, cho phép người dùng sử dụng liên tục từ 3 đến 4 ngày mà không cần sạc. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị màn hình phẳng LTPS OLED với độ phân giải 1.5K sắc nét, mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động và tiết kiệm năng lượng.

Sức mạnh của thiết bị đến từ bộ vi xử lý Kirin 8020, hứa hẹn mang lại hiệu năng mượt mà cho các tác vụ hàng ngày, từ lướt mạng xã hội đến chơi game. Thiết kế của Nova 16 SE cũng được chăm chút tỉ mỉ, với mặt lưng gradient bắt mắt và bốn tùy chọn màu sắc: đen, trắng, xanh dương và cam, phù hợp với nhiều phong cách người dùng.

Về khả năng chụp ảnh, máy được trang bị camera chính 50 megapixel cùng cảm biến Red Maple, giúp tái tạo màu sắc chân thực và tối ưu hóa ánh sáng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Ngoài Nova 16 SE, Huawei còn được cho là đang phát triển một mẫu smartphone thuộc dòng Enjoy, dự kiến sẽ có màn hình LTPS OLED 6.84 inch, vi xử lý Kirin đầu 8 và camera 50 megapixel. Đặc biệt, viên pin của mẫu này có dung lượng lên tới 10,000mAh, hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển.

Về giá cả, Nova 16 SE dự kiến sẽ có mức giá từ 2.000 đến 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 7,8 đến 11,8 triệu đồng), được xem là mức giá cạnh tranh và dễ tiếp cận cho người dùng, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone pin "trâu" mà không phải hy sinh hiệu năng hay chất lượng màn hình.