Sau nửa năm, iPhone 17 Pro Max mới bắt đầu “chịu giảm giá”

Mặc dù iPhone 17 Pro Max đã ra mắt từ tháng 9/2025 và nhanh chóng thiết lập kỷ lục với hàng trăm nghìn đơn đặt trước, giá của sản phẩm này vẫn ổn định. Nhưng ghi nhận từ trước giữa tháng 4/2026, mẫu iPhone này vẫn được bán với giá khởi điểm niêm yết quanh mức 38 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, trong khi các đại lý nhỏ hơn chỉ điều chỉnh giá một cách khiêm tốn.

Lượng người dùng mua iPhone 17 Pro Max vẫn rất cao, trong khi nguồn cung không nhiều khiến giá bán chỉ giảm nhẹ dù đã ra mắt được 6 tháng.

Các chuyên gia thị trường cho rằng, nguyên nhân của việc iPhone 17 Pro Max giữ nguyên giá bắt nguồn từ bài toán cung cầu và chính sách từ nhà sản xuất. Trong khi lượng hàng cung ứng cho iPhone 17 Pro Max trên thị trường chỉ ở mức vừa phải, lượng máy tồn kho cũng tương đối thấp. Điều này giúp các đại lý không phải chịu áp lực giảm giá để thu hồi vốn. Bên cạnh đó, Apple cũng chưa có chương trình chiết khấu cho đối tác phân phối, và thiết bị có khả năng tăng giá khi nguồn cung hạn chế.

Nhưng giờ đây, iPhone 17 Pro Max đã bắt đầu được giảm giá tại các hệ thống bán lẻ lớn của Việt Nam, mặc dù mức giảm giá cũng chỉ dao động trong khoảng 1-1,5 triệu đồng. Cụ thể, theo khảo sát của phóng viên, phiên bản 256 GB của iPhone 17 Pro Max hiện đang được chào bán với giá khoảng 37 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với trước đó. Mức giảm cao hơn là 1,5 triệu đồng áp dụng cho phiên bản 512 GB, với số tiền mà người dùng bỏ ra chỉ còn 43 triệu đồng.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh giá này không phải do chính sách của Apple mà chủ yếu là do các hệ thống bán lẻ tự cân đối theo diễn biến cung cầu. Được biết, quý 2 thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường, do đó việc các hệ thống bán lẻ chủ động giảm giá để kích cầu doanh số là điều không quá bất ngờ.

Phiên bản 256 GB là lựa chọn phổ biến nhất của người mua iPhone 17 Pro Max.

Trong phân khúc giá hiện tại, iPhone 17 Pro Max đang cạnh tranh với nhiều đối thủ Android như Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, Xiaomi 17 Ultra và OPPO Find X9 Pro. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn duy trì sức bán ổn định. Theo các đại lý, phần lớn người dùng chọn phiên bản 256 GB, phù hợp với nhu cầu của đa số người tiêu dùng.

Một nhà bán lẻ tại Việt Nam tiết lộ, iPhone 17 Pro Max hiện chiếm hơn 50% tổng doanh số của dòng sản phẩm iPhone 17, điều đó cho thấy sức hút lớn của phiên bản cao cấp nhất. Ghi nhận của Counterpoint Research cũng cho thấy điều đó khi iPhone 17 Pro Max là điện thoại bán chạy nhất thế giới trong quý 4 năm ngoái, chiếm khoảng 5% tổng lượng máy bán ra toàn cầu.