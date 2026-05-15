Tạo mới tài khoản Google không còn mặc định 15GB miễn phí

Google vừa công bố một thay đổi quan trọng trong chính sách lưu trữ tài khoản của mình. Theo đó, dung lượng lưu trữ miễn phí 15 GB giờ đây sẽ chỉ được cấp cho những tài khoản đã được xác minh bằng số điện thoại.

Trước đây, khi đăng ký tài khoản Google, người dùng tự động nhận được 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí, chia sẻ giữa Gmail, Drive và Photos. Đây là một mức dung lượng khá lớn so với nhiều nhà cung cấp khác, như Apple.

Nhưng theo thông báo mới nhất, người dùng sẽ chỉ nhận được 5 GB dung lượng lưu trữ miễn phí trong quá trình thiết lập tài khoản mới. Để có được 15 GB, họ cần liên kết số điện thoại với tài khoản của mình. Thông báo từ Google nêu rõ: “Tài khoản của người dùng bao gồm 5 GB dung lượng lưu trữ. Người dùng có thể nhận thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên kết số điện thoại của mình cho Google Photos, Drive và Gmail”.

Mặc dù việc liên kết số điện thoại không được yêu cầu rõ ràng trong quá trình thiết lập tài khoản, nhưng thực tế cho thấy, trong hầu hết các trường hợp, người dùng sẽ phải xác minh số điện thoại. Khi thử tạo tài khoản mới trên cả máy tính và thiết bị di động, người dùng thường được yêu cầu xác minh số điện thoại trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi thiết lập điện thoại Android mới mà không có thẻ SIM.

Google cho biết, chính sách này nhằm đảm bảo rằng dung lượng lưu trữ 15 GB chỉ được cấp một lần cho mỗi người dùng. Mặc dù lý thuyết cho phép người dùng có nhiều số điện thoại vượt qua rào cản này, nhưng chính sách này vẫn giúp ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống và bảo vệ tài nguyên lưu trữ của Google.

Sự thay đổi này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Google cũng đang phải đối mặt với chi phí tăng cao và sự khan hiếm về phần cứng lưu trữ, điều này có thể là một phần lý do cho sự điều chỉnh chính sách của công ty.