Giải mã bí mật công nghệ bên trong quả bóng World Cup 2026

Nhìn từ bên ngoài, Trionda trông không khác gì một quả bóng đá thông thường. Thế nhưng bên trong, quả bóng chính thức của World Cup 2026 lại là một thiết bị theo dõi chuyển động siêu kiên cố, mang trong mình thứ công nghệ tiên tiến có tốc độ thu thập dữ liệu nhanh hơn bất kỳ máy quay nào trên sân bóng.

Trái bóng Trionda của mùa World Cup 2026.

Bước đột phá lớn nhất được Adidas mang lên quả bóng Trionda năm nay là công nghệ đo lường quán tính (IMU) hoạt động ở tần số lên đến 500 Hz. Tần số này cho phép quả bóng ghi lại thông tin chuyển động liên tục 500 lần mỗi giây. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ mỗi 2 mili giây, hệ thống lại thực hiện một lần đo mới.

Tốc độ lấy mẫu cực cao của cảm biến IMU tạo ra một lợi thế áp đảo trước các hình ảnh truyền hình thông thường. Để dễ hình dung, hãy so sánh luồng dữ liệu của Trionda với các camera ghi hình hiện đại nhất:

- Camera chuẩn 60 FPS: Phải mất khoảng 16,7 mili giây mới chụp được một hình ảnh mới.

- Camera siêu chậm 120 FPS: Vẫn để lại khoảng trống tới 8,3 mili giây giữa các khung hình.

- Cảm biến quả bóng Trionda: Chỉ mất đúng 2 mili giây cho một lần ghi nhận dữ liệu.

Chính luồng dữ liệu chuyển động dày đặc này đã lấp đầy hoàn toàn các khoảng trống thời gian do camera để lại. Nhờ vậy, hệ thống có thể xác định chính xác tuyệt đối thời điểm chân của cầu thủ chạm vào quả bóng.

Khả năng bắt trọn khoảnh khắc của Trionda đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các quyết định việt vị bán tự động tại World Cup 2026.

Bằng cách kết hợp luồng dữ liệu chuyển động từ bên trong quả bóng với hệ thống theo dõi vị trí của cầu thủ trên sân, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xác định chính xác "điểm giao bóng" – tức là thời điểm chính xác mà đường chuyền được thực hiện. Từ nguồn dữ liệu có độ phân giải siêu cao này, các trọng tài trong phòng VAR dễ dàng so sánh thời điểm bóng rời chân với vị trí của cầu thủ tấn công lẫn phòng thủ để đưa ra phán quyết công bằng, nhanh chóng trong các pha bóng tốc độ cao.

Tổng quan công nghệ tiên tiến của quả bóng Trionda.

Có thể thấy, quả bóng World Cup 2026 không còn đơn thuần là một dụng cụ thi đấu, mà đã biến thành một trung tâm dữ liệu chuyển động công nghệ cao. Với sự xuất hiện của Trionda, FIFA đang kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ giảm thiểu tối đa các sai sót của trọng tài, mang lại một mùa World Cup công bằng và minh bạch hơn bao giờ hết cho hàng tỷ người hâm mộ.