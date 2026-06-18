iPhone 18 Pro, 18 Pro Max lộ giá bán khó tin dù chưa ra mắt khiến người mua bất ngờ

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max lộ giá bán khó tin

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không tăng giá so với 'người tiền nhiệm'. Ảnh: Fpt

Trong nhiều tháng qua, mức giá của thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã trở thành chủ đề được giới công nghệ đặc biệt quan tâm.

Áp lực chi phí sản xuất đang ngày càng gia tăng khi giá các linh kiện quan trọng, đặc biệt là bộ nhớ RAM/DRAM, liên tục tăng. Bên cạnh đó, thị trường smartphone cũng vừa chứng kiến đợt điều chỉnh giá mới khi Samsung nâng giá một số phiên bản thuộc dòng Galaxy S26.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia trong ngành, Apple có thể sẽ không đi theo xu hướng tăng giá này. Nhà báo công nghệ Mark Gurman nhận định lợi thế lớn nhất của Apple nằm ở chuỗi cung ứng được tối ưu hóa và quy mô sản xuất khổng lồ, cho phép hãng đàm phán hiệu quả với các nhà cung cấp linh kiện.

Mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là chủ đề được giới công nghệ đặc biệt quan tâm trước ngày ra mắt. (Ảnh minh hoạ)

Nhờ đó, Apple có khả năng hấp thụ phần lớn chi phí phát sinh thay vì chuyển hoàn toàn sang người tiêu dùng. Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục được bán với mức giá khởi điểm khoảng 1.099 USD, tương đương thế hệ tiền nhiệm.

Người mua bất ngờ vì có thể phải trả chi phí AI có thể lên tới 15 USD mỗi tháng

Mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là chủ đề được giới công nghệ đặc biệt quan tâm trước ngày ra mắt. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, việc giữ nguyên giá bán không đồng nghĩa tổng chi phí sở hữu thiết bị sẽ không tăng lên.

Theo các báo cáo gần đây, Apple được cho là sẵn sàng chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn trong giai đoạn đầu nhằm thúc đẩy doanh số cho dòng iPhone mới. Đổi lại, hãng có thể tìm kiếm nguồn doanh thu bổ sung từ các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong vài năm qua, Apple đã đầu tư mạnh vào nền tảng Apple Intelligence. Khi các tính năng AI tạo sinh ngày càng phức tạp, không phải mọi tác vụ đều có thể xử lý trực tiếp trên thiết bị. Một phần dữ liệu sẽ phải được gửi tới hệ thống máy chủ đám mây để xử lý trước khi trả kết quả cho người dùng.

Mặc dù Apple đã phát triển công nghệ Private Cloud Compute nhằm tăng cường bảo mật và quyền riêng tư, việc xây dựng và vận hành hạ tầng AI quy mô lớn vẫn đòi hỏi khoản đầu tư hàng tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng đây là lý do Apple nhiều khả năng sẽ thương mại hóa những tính năng AI nâng cao thông qua mô hình thuê bao hàng tháng trong tương lai.

Thay vì thu phí ngay từ đầu, Apple được dự đoán sẽ áp dụng chiến lược quen thuộc: cung cấp thời gian dùng thử miễn phí cho người dùng mới. Các tính năng Apple Intelligence cao cấp có thể được tích hợp vào những gói dịch vụ như Apple One, cho phép khách hàng trải nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định trước khi quyết định trả phí.

Mô hình này tương tự cách Apple từng triển khai với các dịch vụ như Apple Music, Apple TV+ hay iCloud.

Nếu dự báo trở thành hiện thực, người dùng có thể không phải trả thêm tiền khi mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, nhưng chi phí sử dụng lâu dài sẽ tăng lên khi các tính năng AI cao cấp dần được đưa vào hệ sinh thái dịch vụ trả phí của Apple.