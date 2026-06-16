Bí mật đằng sau lỗ tròn phía sau loa mà nhiều người chưa biết

Mặc dù thùng loa kín vẫn tồn tại, nhưng các mẫu loa có lỗ thoát hơi dường như phổ biến hơn. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này?

Lỗ thoát hơi giúp không khí di chuyển vào và ra khỏi thùng loa khi loa trầm hoạt động.

Theo báo cáo từ BGR, những lỗ này còn được gọi là lỗ thoát hơi nhằm cho phép không khí di chuyển vào và ra khỏi thùng loa khi loa trầm hoạt động. Điều này không chỉ tăng cường tần số thấp mà còn giúp loa tạo ra âm trầm phong phú hơn. Khi đi sâu vào kỹ thuật, thùng loa có lỗ thoát hơi được điều chỉnh đến một tần số cộng hưởng cụ thể giúp mở rộng dải tần đáp ứng so với thùng loa kín.

Vị trí của lỗ thoát hơi có thể ảnh hưởng đến âm thanh, nhưng thiết kế này thường giúp loa hoạt động hiệu quả hơn và giảm méo tiếng ở âm lượng cao. So với loa kín, loa có lỗ thoát hơi có thể tạo ra âm thanh mạnh mẽ hơn với công suất khuếch đại thấp hơn, mặc dù loa kín có thể cho âm trầm chắc hơn nhưng yêu cầu bộ khuếch đại mạnh hơn.

Lỗ thoát hơi của loa hoạt động theo nguyên lý vật lý đơn giản: khi loa trầm phát ra âm thanh, không khí được đẩy ra từ cổng, và khi loa trở lại vị trí ban đầu, cổng sẽ hút không khí trở lại. Điều này giúp loa có âm thanh mạnh mẽ hơn với công suất khuếch đại thấp hơn.

Tuy nhiên, không phải loa nào cũng có lỗ thoát hơi.

Mặc dù loa có cổng thoát hơi phía trước cũng tồn tại, nhưng chúng có thể tạo ra tiếng ồn dư thừa ở âm lượng cao. Để có âm thanh tốt nhất, loa có cổng thoát hơi phía sau nên được đặt cách tường ít nhất 60 cm.

Cuối cùng, việc lựa chọn giữa loa có lỗ thoát hơi và loa kín phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nhiều người yêu âm thanh cho rằng loa kín mang lại âm trầm “chân thực” hơn, trong khi loa có lỗ thoát hơi lại thân thiện hơn với người dùng. Nếu nghe nhạc không quá chú trọng đến âm trầm, loa kín có thể là lựa chọn tốt hơn, đặc biệt trong không gian nhỏ. Như vậy, sự lựa chọn giữa hai loại loa này thực sự là vấn đề của sở thích cá nhân.