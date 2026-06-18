Các nhà lập trình Việt Nam phát hành hơn 27.000 game, nhận 4,9 tỷ lượt tải trong năm qua

Ngành game Việt Nam đang cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh khi các studio trong nước đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới trong năm 2025, thu về 4,9 tỷ lượt tải và đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới về lượt tải game di động. Những con số này được nhắc đến tại U/Day Hanoi 2026, sự kiện do Unity tổ chức nhằm kết nối cộng đồng phát triển game trong nước với các chuyên gia quốc tế.

Nhiều số liệu ngành ứng dụng được chia sẻ tại U/Day Hanoi 2026.

Cũng theo số liệu được chia sẻ tại sự kiện, doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) đã tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, 73% studio game Việt Nam hiện đã chuyển từ mô hình phụ thuộc chủ yếu vào quảng cáo sang mô hình IAP (In-App Purchase) - người chơi mua các vật phẩm, tiền tệ hoặc nội dung độc quyền bằng tiền thật ngay trong ứng dụng, hoặc kết hợp giữa IAP và quảng cáo.

U/Day Hanoi 2026 không chỉ là nơi giới thiệu các công nghệ mới của Unity mà còn là diễn đàn để cộng đồng phát triển game trao đổi về những thách thức hiện nay như thu hút người chơi, giữ chân người dùng và tối ưu doanh thu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Người tham dự cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các công cụ AI mới được Unity phát triển nhằm hỗ trợ quá trình sáng tạo và vận hành sản phẩm.

Hiện, hơn 70% trong số 1.000 tựa game di động hàng đầu năm 2025 được phát triển bằng Unity. Tính đến cuối năm 2025, các ứng dụng xây dựng trên nền tảng này tiếp cận hơn 3 tỷ thiết bị hoạt động mỗi tháng trên toàn thế giới. Với khả năng hỗ trợ hơn 25 nền tảng khác nhau, từ di động, máy tính, web, console đến các thiết bị thực tế mở rộng (XR), Unity đang là lựa chọn của nhiều studio.

Theo Unity, quy mô ngành game toàn cầu hiện đạt khoảng 210 tỷ USD, lớn hơn tổng doanh thu cộng lại của video trực tuyến, âm nhạc trực tuyến và phòng vé điện ảnh. Trong đó, game di động chiếm khoảng 60% trong tổng mức chi tiêu 130 tỷ USD mỗi năm dành cho các ứng dụng. Những con số này cho thấy dư địa phát triển của ngành vẫn còn rất lớn, đồng thời mở ra thêm cơ hội cho các studio Việt Nam đang hướng đến thị trường quốc tế.