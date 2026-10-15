Smart TV của hãng nào có thể dùng lâu mà ít lo lỗi thời?

Khi đầu tư vào một chiếc TV mới, đặc biệt là Smart TV, người dùng thường mong đợi sự hỗ trợ lâu dài từ nhà sản xuất. Bên cạnh việc lo lắng về khả năng hỏng hóc, người dùng còn phải chú ý đến phần mềm của TV, bởi hầu hết các mẫu TV hiện đại đều tích hợp hệ điều hành và ứng dụng riêng.

Ảnh minh họa.

Giống với các thiết bị như smartphone, laptop hay tablet, những chiếc TV này cũng cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo hiệu suất tối ưu và bảo mật.

Tuy nhiên, thời gian bảo đảm thời gian hỗ trợ cho TV không có tiêu chuẩn chung và thường thay đổi tùy theo từng thương hiệu. Dưới đây là thông tin về thời gian hỗ trợ phần mềm của một số thương hiệu nổi bật mà người dùng có thể tham khảo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất khi cần mua sắm.

Samsung

Từ năm 2024, Samsung cam kết cung cấp bảy năm cập nhật phần mềm cho hệ điều hành Tizen trên các mẫu TV sản xuất từ năm 2024 trở đi. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể mong đợi các bản cập nhật cho đến ít nhất năm 2031. Các mẫu TV cũ hơn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo trì hoặc bảo mật định kỳ.

Samsung áp dụng chính sách hỗ trợ cập nhật cho Smart TV tương tự với smartphone.

LG

Vào đầu năm 2024, LG cũng giới thiệu chương trình webOS Re:New nhằm đảm bảo cập nhật phần mềm cho các mẫu TV từ năm 2022 trở đi trong thời gian bốn năm. Tuy nhiên, việc cập nhật sẽ có độ trễ một năm so với các mẫu TV mới nhất.

Sony

Công ty Nhật Bản không cung cấp thời gian hỗ trợ cố định cho các mẫu Smart TV của hãng. Trong thực tế, thời gian hỗ trợ phần mềm phụ thuộc vào từng mẫu, với một số mẫu như Sony Bravia K-65XR80M2 dự kiến kết thúc hỗ trợ vào tháng 4/2029.

TCL

Tương tự như Sony, TCL cũng không đưa ra cam kết thời gian hỗ trợ cố định. Hãng này thường cung cấp các bản cập nhật bảo mật trong ít nhất hai năm sau khi sản phẩm ra mắt, mặc dù vậy, thông tin cụ thể về TV không được nêu rõ.

Hisense cam kết hỗ trợ đến tám năm cho các mẫu Smart TV chạy VIDAA từ năm 2025.

Hisense

Tại châu Âu, Hisense cam kết hỗ trợ lên đến tám năm cho các mẫu TV sử dụng hệ điều hành VIDAA từ năm 2025. Tại Việt Nam, người dùng cũng có thể tìm thấy rất nhiều lựa chọn TV chạy phiên bản VIDAA U9 từ thương hiệu này.

Cuối cùng, một điều cần lưu ý là, trong trường hợp TV hết hạn hỗ trợ, người dùng cũng không nên quá lo lắng. Việc mua một thiết bị phát trực tuyến được xem là một giải pháp tiết kiệm để kéo dài tuổi thọ của Smart TV và duy trì quyền truy cập vào các ứng dụng yêu thích.