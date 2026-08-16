Vertu gây "choáng" với smartphone màn hình gập Alphafold giá hơn 2,6 tỷ đồng

Vertu Alphafold được hoàn thiện thủ công từ nhiều chất liệu cao cấp như da cá sấu, da bê, vàng 18K, kim cương tự nhiên cùng họa tiết Paris Studs. Các tùy chọn vật liệu và thiết kế cho phép sản phẩm được cá nhân hóa theo sở thích của chủ sở hữu nên giá có thể khác nhau. Trong sự kiện ra mắt chính thức mới đây, có một phiên bản được hãng công bố giá lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Vertu Alphafold giá tiền tỷ.

Sở hữu thiết kế gập ngang dạng quyển sách với hệ thống bản lề đa trục, Vertu Alphafold có màn hình chính 8,05 inch khi mở hoàn toàn, mang đến không gian hiển thị rộng cho các nhu cầu như rà soát tài liệu, xem xét hợp đồng, làm việc đa nhiệm hay họp trực tuyến.

Đáng chú ý, máy được tích hợp Hermes Agent - trợ lý AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ xử lý yêu cầu và kết nối với hơn 70 ứng dụng. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ xuyên ứng dụng, từ xử lý văn bản, tóm tắt nội dung đến tổng hợp thông tin và điều khiển bằng giọng nói.

Với khả năng xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị thông qua công nghệ điện toán biên (Edge Computing), cùng hệ thống bảo mật đa tầng và ba hệ điều hành độc lập, thiết bị cho phép người dùng phân tách dữ liệu và hoạt động giữa công việc, tài chính và đời sống cá nhân.