YouTuber tiết lộ mắc bệnh, kêu gọi quyên góp 500 triệu đồng trong 9 ngày

Một nam YouTuber mang hai dòng máu Đài Loan - Mỹ gây tranh cãi khi kêu gọi quyên góp tiền điều trị ung thư gan nhưng chưa công khai giấy xác nhận chẩn đoán từ bệnh viện. Sau 9 ngày, số tiền quyên góp đã vượt 610.000 Đài tệ. Trước sự việc, YouTuber nổi tiếng Alicia lên tiếng chỉ ra những điểm bất thường, đồng thời khuyến cáo dân mạng thận trọng trước khi chuyển tiền ủng hộ.

Nam YouTuber kêu gọi quên góp tiền chưa bệnh cho mình

Theo thông tin từ trang Mirror Media, nam YouTuber nổi tiếng với biệt danh James Party vừa thông báo anh đã mắc ung thư gan giai đoạn giữa. Để hỗ trợ chi phí điều trị cho anh, bạn gái của James đã khởi động một chiến dịch gây quỹ công khai trên mạng.

Chỉ trong vòng 9 ngày, chiến dịch đã nhận được hơn 610.000 Đài tệ (hơn 500 triệu đồng). Tuy nhiên, việc James Party chưa cung cấp giấy tờ xác nhận chẩn đoán chính thức từ bệnh viện khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính minh bạch của hoạt động quyên góp.

Nam YouTuber người Mỹ gốc Đài Loan "James Party" (trái) tuyên bố mắc ung thư gan giai đoạn giữa và Alicia (phải).

Sáng 13/10, YouTuber nổi tiếng Đài Loan Alicia cũng lên tiếng về vụ việc. Cô chỉ ra 3 điểm đáng ngờ, bao gồm việc James Party chưa đưa ra giấy chẩn đoán bệnh, không công bố rõ bệnh viện và bác sĩ điều trị, đồng thời che khuất một phần hình ảnh được đăng tải.

Theo Alicia, việc một người công khai kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tài chính nhưng không cung cấp tài liệu y tế xác thực là điều khó hiểu. Ngay cả khi chưa thể nhận được giấy chẩn đoán chính thức ở giai đoạn đầu, người bệnh vẫn có thể cung cấp thông tin về cơ sở y tế và bác sĩ đã đưa ra kết luận.

Đặc biệt, việc một số nội dung trong hình ảnh về dữ liệu y tế bị che khuất càng khiến nữ YouTuber đặt thêm câu hỏi.

Dù vậy, Alicia nhấn mạnh cô không có đủ cơ sở để khẳng định đây là hành vi lừa đảo. Nữ YouTuber chỉ mong những người có ý định đóng góp tiền kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định ủng hộ.

"Tôi không dám khẳng định đây chắc chắn là một vụ lừa đảo", Alicia chia sẻ, đồng thời khuyến cáo mọi người cần xác minh tính minh mạch trước khi quyên góp để tránh lòng tốt bị lợi dụng.

Nam YouTuber vẫn không lên tiếng phản hồi

Trước làn sóng nghi vấn, James Party vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những vấn đề mới được Alicia và dân mạng nêu ra.

Trước đó, khi một tài khoản đề nghị James Party công khai hồ sơ y tế để chứng minh tình trạng sức khỏe, anh cho biết mình sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết trong thời gian tới.

James Party cũng chia sẻ bản thân đang gặp nhiều khó khăn về sức khỏe tinh thần. Anh thừa nhận tình trạng tâm lý khiến mình cảm thấy kiệt sức và không biết phải giải quyết như thế nào.

Đến nay, tranh cãi liên quan đến việc công khai giấy chẩn đoán bệnh vẫn chưa lắng xuống. Dân mạng tiếp tục yêu cầu James Party minh bạch thông tin y tế khi đã lựa chọn hình thức kêu gọi quyên góp từ cộng đồng.