Samsung tăng giá loạt điện thoại ở Việt Nam, cao nhất 4 triệu mỗi máy

Samsung điều chỉnh giá niêm yết nhiều mẫu Galaxy S26 tại Việt Nam, mức tăng lên đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại các đại lý vẫn thấp hơn đáng kể.

Bộ ba phiên bản Galaxy S26 ra mắt hồi tháng 2.

Sau khoảng 7 tháng mở bán, dòng Galaxy S26 bất ngờ được Samsung điều chỉnh tăng giá tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Diễn biến trái với chu kỳ giảm giá thông thường của điện thoại từ hãng Hàn Quốc, khi sản phẩm đã qua giai đoạn mở bán và chuẩn bị bước sang thế hệ kế tiếp.

Theo ghi nhận trên cửa hàng trực tuyến Samsung Việt Nam, Galaxy S26 Ultra phiên bản 256 GB có giá 41 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với mức bán lẻ 37 triệu đồng khi ra mắt hồi tháng 2. Việc điều chỉnh cũng xuất hiện trên một số mẫu Galaxy A, nhưng không áp dụng đồng loạt với toàn bộ danh mục điện thoại của hãng.

Trong đợt điều chỉnh lần này, cả ba mẫu thuộc dòng Galaxy S26 đều ghi nhận mức tăng 4 triệu đồng ở phiên bản bộ nhớ 256 GB. Cụ thể, Galaxy S26 tiêu chuẩn tăng từ 26 triệu lên 30 triệu đồng, tương đương mức tăng hơn 15%. Galaxy S26+ được điều chỉnh từ 30 triệu lên 34 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra tăng từ 37 triệu lên 41 triệu đồng, tương đương gần 11%. Phiên bản Galaxy S26+ bộ nhớ 512 GB cũng tăng 4 triệu đồng, lên 40 triệu đồng.

Biến động tương tự xuất hiện ở phân khúc thấp hơn. Galaxy A57 5G bản 8 GB/256 GB tăng từ 13,5 triệu lên 14,5 triệu đồng. Galaxy A37 5G bản 8 GB/256 GB ghi nhận mức tăng lớn hơn, từ 11,5 triệu lên 13,4 triệu đồng. Một số cấu hình Galaxy A27 cũng đắt hơn 300.000-600.000 đồng so với giá công bố ban đầu.

Sản phẩm Giá lúc ra mắt Giá hiện tại Mức tăng Galaxy S26 12/256 GB 26 triệu đồng 30 triệu đồng 4 triệu đồng Galaxy S26+ 12/256 GB 30 triệu đồng 34 triệu đồng 4 triệu đồng Galaxy S26 Ultra 12/256 GB 37 triệu đồng 41 triệu đồng 4 triệu đồng Galaxy A57 8/256 GB 13,5 triệu đồng 14,5 triệu đồng 1 triệu đồng Galaxy A37 8/128 GB 11 triệu đồng 11 triệu đồng 400.000 đồng Galaxy A37 8/256 GB 11,5 triệu đồng 13,5 triệu đồng 1,9 triệu đồng Galaxy A27 6/128 GB 8,5 triệu đồng 9 triệu đồng 300.000 đồng Galaxy A27 8/128 GB 9,5 triệu đồng 10 triệu đồng 600.000 đồng

Tuy nhiên, không phải toàn bộ thiết bị Samsung đều tăng giá. Galaxy S26 FE vẫn giữ giá từ 19 triệu đồng. Bộ ba điện thoại gập Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8 bản 256 GB cũng chưa ghi nhận thay đổi về giá niêm yết trên website hãng sau khi ra mắt hồi tháng 7.

Dù Samsung điều chỉnh giá bán lẻ đề nghị, khảo sát tại các chuỗi phân phối cho thấy người tiêu dùng chưa phải trả thêm số tiền tương ứng. Tại CellphoneS, Galaxy S26 Ultra 256 GB được chào bán ở mức 31 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết mới của hãng. Giá tại Thế Giới Di Động là 32 triệu đồng, cũng thấp hơn 9 triệu đồng so với mốc 41 triệu đồng.

Như vậy, đợt tăng giá của Samsung hiện chủ yếu thể hiện ở mức giá tham chiếu. Mức thực tế tại các đại lý vẫn được điều chỉnh thông qua chương trình khuyến ãi trực tiếp, chưa kể ưu đãi thu cũ đổi mới hoặc thanh toán.

Diễn biến tại Việt Nam cũng nằm trong xu hướng tăng giá điện thoại trên thị trường quốc tế. Từ ngày 1/10, Samsung đã nâng giá Galaxy S26 tại Mỹ, Canada, Anh, nhiều nước châu Âu và Ấn Độ. Tại Mỹ, Galaxy S26 bản 256 GB tăng từ 900 USD lên 1.000 USD, trong khi S26 Ultra tăng từ 1.300 USD lên 1.400 USD.

Tại Hàn Quốc, Yonhap cho biết Samsung nâng giá phần lớn phiên bản Galaxy S26 thêm 149.600 won từ ngày 1/10. Riêng S26 Ultra 1 TB tăng 270.000 won.

Áp lực chi phí linh kiện, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ, được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến động này. Nhu cầu chip phục vụ hạ tầng AI đang đẩy giá bộ nhớ tăng mạnh, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng.