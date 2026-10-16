Bản cập nhật đang rất được chờ đợi của Windows 11 sắp được tung ra

Microsoft đã chính thức công bố nhiều thông tin mới về hệ điều hành Windows 11. Một trong những câu hỏi được nhiều người dùng quan tâm là liệu phiên bản mới này có hoạt động nhanh hơn so với các phiên bản trước hay không.

Windows 11 sắp không còn là nỗi ám ảnh với người dùng máy tính RAM 8 GB.

Theo bài đăng trên blog mới nhất của công ty, Windows 11 hứa hẹn cải thiện tốc độ phản hồi lên tới 20%, đặc biệt trên các máy tính có RAM 8 GB nhờ vào các bản vá lỗi bộ nhớ.

Microsoft cho biết, khả năng phản hồi của hệ thống, tức là tốc độ mà máy tính phản ứng khi người dùng nhấp chuột hoặc gõ phím, đã được cải thiện đáng kể trên các ứng dụng như Start, File Explorer và Edge. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng con số 20% này được tính dựa trên thời gian phản hồi giữa các menu khác nhau của hai phiên bản Windows, do đó đây là một chỉ số lý tưởng chứ không phải là một cam kết chắc chắn.

Một điểm tích cực khác là Windows 11 cho phép máy tính lưu trữ thêm tới 2 GB dữ liệu từ các ứng dụng đang mở trong RAM, thay vì phải lưu trên ổ cứng, từ đó giúp cải thiện hiệu suất cho những máy tính có 8 GB RAM khi mở nhiều ứng dụng và tab trình duyệt cùng lúc. Đặc biệt, trên các máy có RAM 8 GB trở xuống, các tiện ích và bảng tin tức-thời tiết sẽ không được tải cho đến khi người dùng mở chúng, giúp tiết kiệm hơn 200 MB RAM.

Ứng dụng Photos sắp "lột xác" với thiết kế mới.

Về các tính năng mới, ứng dụng Photos được thiết kế lại với thư viện ảnh nhanh hơn, tính năng xóa đối tượng và làm sáng lại ảnh sẽ được cập nhật đầu tiên cho nhóm Windows Insiders, trong khi những người dùng khác sẽ nhận được vào cuối năm nay. Ngoài ra, tính năng liên kết điện thoại cũng được mở rộng, cho phép người dùng đọc và trả lời tin nhắn từ điện thoại Android hoặc iPhone ngay từ menu Start.

Đối với các game thủ, Microsoft giới thiệu công nghệ Advanced Shader Delivery giúp giảm thời gian tải cho các trò chơi được hỗ trợ như Forza Horizon 6 xuống chỉ còn vài giây. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa công bố ngày cụ thể cho việc ra mắt tính năng này.

Nhìn chung, những cải tiến trên cho thấy Microsoft đang nỗ lực không ngừng để nâng cao trải nghiệm người dùng trên Windows 11, đặc biệt là cho những máy tính có cấu hình thấp.