Thêm một smartphone chuyên game dùng tản nhiệt bằng chất lỏng, pin 7.000mAh

RedMagic 11 Pro tiếp tục cho thấy tham vọng của Nubia trong phân khúc smartphone chơi game, khi tập trung vào trải nghiệm hiệu năng, khả năng tản nhiệt và độ ổn định trong thi đấu dài hơi.

RedMagic 11 Pro có mặt lưng khác biệt.

Theo thông tin đặt trước, sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp chip chuyên game RedCore R4 giúp tăng hiệu năng đến 33%. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,85-inches đạt tần số quét 144Hz cho chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng lần đầu được trang bị đồng bộ trên cả hai phiên bản của RedMagic 11 Pro, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài. Công nghệ này thường được sử dụng trên các flagship khó tiếp cận, nhưng giờ đây đã được đưa lên RedMagic giá dễ chịu hơn.

RedMagic 11 Pro là smartphone chuyên game.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, RedMagic 11 Pro còn được trang bị viên pin 7.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W, giúp kéo dài thời gian sử dụng và rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Máy giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng RedMagic với kiểu dáng đậm chất game thủ, cầm nắm chắc tay và giao diện Game Space cho phép tinh chỉnh phù hợp từng tựa game.

RedMagic 11 Pro phiên bản 12GB/256GB và 16GB/512GB có giá chính thức tương ứng là 20,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng với ba lựa chọn màu sắc là đen, bạc và xám. Hiện, chỉ mới FPT Shop mở đặt hàng sớm cho bộ đôi này với mức cọc 1 triệu đồng để nhận ưu đãi tới 2 triệu đồng, trong khi các hệ thống lớn khác như TGDĐ hay CellphoneS chưa có thông tin.