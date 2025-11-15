Nubia V80 Design ra mắt với mặt lưng y hệt iPhone 17 Pro, giá 2,6 triệu đồng

Theo GSMArena, Nubia vừa ra mắt mẫu smartphone giá rẻ mang tên Nubia V80 Design, thu hút sự chú ý với thiết kế mặt lưng nổi bật, đặc biệt là cụm camera "ba mắt" được bố trí tương tự như dòng iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, thực tế, sản phẩm này chỉ trang bị cụm camera kép, bao gồm cảm biến chính 50MP và cảm biến đo chiều sâu 2MP; ống kính thứ ba chỉ mang tính chất trang trí.

Nubia V80 Design ra mắt

Về khả năng hiển thị, Nubia V80 Design sở hữu màn hình LCD 6.75 inch với độ phân giải HD+, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 1000 nits. Máy được trang bị vi xử lý Unisoc T7280, kết hợp với RAM lên tới 8GB (có thể mở rộng thêm 12GB RAM ảo) và bộ nhớ trong 256GB, đủ sức đáp ứng các nhu cầu giải trí cơ bản.

Điểm đặc biệt của sản phẩm này là nút bấm AI vật lý chuyên dụng, cho phép người dùng nhanh chóng kích hoạt các tính năng thông minh trên nền tảng Android 16, như dịch thuật trực tiếp hay viết văn bản. Ngoài ra, Nubia V80 Design còn tích hợp công nghệ Nubia Linkfree, cho phép liên lạc qua Bluetooth trong phạm vi vài trăm mét mà không cần sóng di động.

Máy được trang bị viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22.5W và đạt chuẩn kháng nước IP64. Tại thị trường Philippines, phiên bản tiêu chuẩn của Nubia V80 Design có giá 5.800 PHP, tương đương 2,6 triệu đồng.