TCL tung soundbar khủng giúp mang cả rạp phim vào ngôi nhà

TCL vừa chính thức công bố loa soundbar Q95K tại thị trường Trung Quốc. Đây là một hệ thống âm thanh 11.1.4 kênh với công suất tối đa lên tới 1.420W, được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho các trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia và chơi game hiện đại. Điểm nổi bật của sản phẩm là việc tập trung vào loa vòm vật lý và kết nối băng thông rộng, thay vì chỉ dựa vào công nghệ âm thanh ảo hóa.

TCL Q95K là một hệ thống soundbar 11.1.4 kênh.

Bộ sản phẩm soundbar TCL Q95K bao gồm bốn thiết bị: loa soundbar chính, loa siêu trầm không dây và hai loa sau không dây. Tổng cộng, hệ thống sở hữu 22 loa con trên 16 kênh vật lý. Loa chính phát ra các kênh âm thanh phía trước, trung tâm, vòm bên, vòm rộng và chiều cao phía trước, trong khi hai loa sau không dây bổ sung các kênh vòm và chiều cao phía sau, hỗ trợ các định dạng âm thanh không gian như Dolby Atmos và DTS:X.

TCL đã hợp tác với Bang & Olufsen để tinh chỉnh âm thanh cho sản phẩm này. Loa soundbar Q95K sử dụng giao diện Beosonic của B&O giúp người dùng điều chỉnh cấu hình âm thanh thông qua ứng dụng di động. Bên trong, thiết bị được trang bị bộ xử lý MediaTek MT8532 và 12 chip khuếch đại riêng biệt, giúp giảm nhiễu kênh bằng cách tách biệt sự khuếch đại cho các nhóm loa khác nhau. Hệ thống có dải tần đáp ứng từ 30Hz đến 20kHz và sử dụng màng loa bằng nhôm với nam châm neodymium. Loa siêu trầm không dây được thiết kế với hai loa 7 inch đặt đối diện nhau nhằm giảm rung thùng loa khi phát âm trầm mạnh.

Về khả năng kết nối, Q95K được trang bị ba cổng HDMI 2.1 với băng thông 48Gbps, hỗ trợ truyền tải video 4K ở tần số 144Hz, tốc độ làm mới biến đổi (VRR), chế độ độ trễ thấp tự động (ALLM) và HDMI eARC. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ Wi-Fi 6, Bluetooth, Spotify và Apple AirPlay 2.

Loa có giá từ 18,29 triệu đồng.

Tính năng T-Chord giúp đồng bộ âm thanh với loa tích hợp trên các TV TCL tương thích. Hệ thống cũng có công cụ hiệu chỉnh âm thanh phòng trong ứng dụng TCL và chế độ tối ưu hóa tự động điều chỉnh cấu hình âm thanh tùy thuộc vào việc loa được treo tường hay đặt trên bàn.

Ngoài Q95K, TCL cũng giới thiệu hai mẫu loa soundbar khác: Q85K, hệ thống âm thanh 7.1.2 kênh với 16 loa và công suất tối đa 1.180W; và Q75K, hệ thống âm thanh 7.1.2 kênh với 14 loa và công suất tối đa 580W.

Cả ba mẫu loa soundbar đều được ra mắt tại Trung Quốc vào hôm 27/7. Giá bán của Q95K là 6.999 nhân dân tệ (khoảng 27,25 triệu đồng), Q85K là 5.999 nhân dân tệ (khoảng 23,35 triệu đồng) và Q75K là 4.699 nhân dân tệ (khoảng 18,29 triệu đồng).