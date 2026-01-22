Trải nghiệm TV Sony Bravia 2 II cùng bộ loa thanh Bravia Theatre Bar 6

Sony vừa bổ sung vào dải TV Bravia của mình thêm dòng Bravia 2 II hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện. Sản phẩm này thuộc nhóm TV Direct LED cùng với Bravia 3 đã ra mắt trước đó, khi kết hợp cùng loa thanh Bravia Theatre Bar 6 sẽ tạo nên một rạp phim thu nhỏ.

TV Sony Bravia 2 II.

Thiết kế

Về thiết kế, Bravia 2 II có màn hình và viền được hợp nhất thành một khối khá liền mạch theo phong cách mà hãng gọi là "Flush Surface". Thực tế treo sát tường trong phòng ngủ, chiếc TV này gần như trở thành tấm kính đen tối giản khi tắt, hoặc như bức tranh tường khi trình chiếu ảnh động.

Tuy nhiên, nếu sử dụng loại kệ TV phổ biến thường có bề rộng 30cm đổ lại thì các phiên bản 65-inches và 75-inches sẽ không phù hợp, bởi phần diện tích bề mặt phải đủ rộng cho chân đế 32,7cm (bản 65-inches) và 39,3cm (bản 75-inches). Việc đặt trên kệ TV sẽ dễ dàng hơn đối với các phiên bản 43-inches, 50-inches (rộng 25,5cm) hay 55-inches (rộng 28,8cm).

Ngoài sự khác biệt về các kích thước giữa các phiên bản như trên, Bravia 2 II dường như không có gì thay đổi so với thiết kế chung, gồm thiết kế logo thương hiệu bên trái cạnh dưới màn hình, các cổng kết nối (trừ cổng nguồn) dồn về một bên cạnh trái, đèn LED và bộ cảm biến hồng ngoại để nhận lệnh từ điều khiển (remote) cân đối chính giữa.

Nói về remote, chiếc điều khiển từ xa đi kèm TV được trang bị thêm nút bấm riêng cho ứng dụng FPT Play, bên cạnh YouTube, Netflix, VTV Go,… đã có từ các dòng trước. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập kho nội dung phong phú chỉ bằng một thao tác. Do là remote của dòng smart TV phổ thông nên chỉ sử dụng pin AA thay vì pin sạc như các dòng cao cấp.

Micro tích hợp trên TV lẫn remote hỗ trợ ra lệnh giọng nói rảnh tay bằng tiếng Việt.

Hình ảnh

Trải nghiệm hình ảnh là một trong những điểm cộng trên Bravia 2 II, dù TV chỉ sử dụng tấm nền Direct LED 4K quen thuộc. Theo đó, khi xem phim 4K có tông màu tối như khoa học viễn tưởng (trong tàu vũ trụ, ngoài không gian,...) trên Netflix ở chế độ hình ảnh "Cinema" (điện ảnh), người viết cảm nhận vùng tối sâu nhưng không bị bệt, các chi tiết nhỏ trong bóng đêm vẫn giữ được lớp lang.

Ngoài ra, TV cũng xử lý tốt các khung cảnh cả khi bị ảnh hưởng bởi ánh nắng bên khung qua cửa sổ. Đặc biệt khi chuyển sang chế độ hình ảnh "Sống động" vốn thường dùng cho xem thể thao, người dùng có thể tận dụng tối đa chuẩn 4K ở các trận bóng đá Premier League.

Xem Premier League ở chất lượng 4K.

Bên cạnh đó, công nghệ Live Color kết hợp chuẩn HDR10 và HLG giúp phát huy thế mạnh khi hiển thị các nội dung phức tạp. Những cảnh thiên nhiên, phim tài liệu hoặc các khung hình thành phố về đêm cho cảm giác sáng rõ mà không quá gắt. Trải nghiệm thực tế còn cho thấy, màu da người được tái tạo khá tự nhiên, không bị ám xanh.

Có được những điều trên là nhờ vi xử lý X1 4K Processor đóng vai trò trung tâm trong việc phân tích từng khung hình, tối ưu màu sắc, độ tương phản và độ chi tiết theo thời gian thực. Đặc biệt, X1 4K Processor kết hợp công nghệ Motionflow XR 200 bổ trợ nhau giúp hình ảnh ổn định và nhất quán. Tuy nhiên, do tốc độ làm mới trên phần cứng thực tế chỉ 60Hz, TV sẽ có những hạn chế khi xem các cảnh phim hành động nhanh hay dùng để chơi game.

Ở phiên bản này, hãng công nghệ Nhật Bản cũng trang bị công nghệ nâng cấp hình ảnh 4K X-Reality Pro như hầu hết các TV 4K của họ trước nay. Dù vậy, qua nhiều năm phát triển, người viết đánh giá khả năng up-scale độ nét cho nội dung HD chỉ thật sự tạo nên khác biệt trên dòng OLED TV chứ chưa có đột phá rõ rệt trên các LED TV như Bravia 2 II này.

Âm thanh

Về âm thanh, nếu chỉ sử dụng hệ thống loa tích hợp, Bravia 2 II vẫn cho trải nghiệm ổn đối với một chiếc TV mỏng. Trong đó, công nghệ Dolby Atmos và DTS Digital Surround góp phần tái hiện âm thanh vòm lan tỏa, tạo cảm giác đa hướng. Với phòng có diện tích vừa phải như phòng ngủ, hệ thống âm thanh tích hợp đủ đáp ứng nhu cầu xem hàng ngày.

Tuy nhiên ở không gian rộng như phòng khách, giải trí nghe - nhìn trên Bravia 2 II sẽ trọn vẹn hơn khi kết hợp cùng bộ loa thanh Bravia Theatre Bar 6 có tổng công suất 350W. Với cấu hình 3.1.2 kênh gồm soundbar kết nối qua cổng HDMI 3 ARC và subwoofer kết nối không dây, bộ loa thanh này tạo ra không gian âm thanh rộng hơn đáng kể so với loa TV.

Thực tế xem các bộ phim được quay theo chuẩn âm thanh Dolby Atmos hoặc DTS:X, hiệu ứng âm thanh vòm được tái hiện đã tai: Tiếng máy bay bay qua đầu, tiếng mưa rơi hay tiếng súng đạn,... đều có chiều sâu và có định hướng. Có được như vậy một phần nhờ tới subwoofer không dây bổ sung dải trầm chắc và sâu, đủ lực cho phim bom tấn và không bị ù nền khi nghe nhạc.

Chế độ Night trên remote của soundbar cho âm thanh êm nhẹ khi sử dụng vào ban đêm.

Bravia Theatre Bar 6 còn có khả năng mở rộng âm thanh vòm cho cả các nội dung thông thường. Cụ thể, công nghệ Vertical Surround Engine và S-Force Pro Front Surround được tạo ra để giúp các chương trình truyền hình, video trực tuyến trở nên sống động hơn, cho cảm giác sân khấu rộng và bao trùm hơn so với loa TV đơn thuần. Song so với nội dung chuẩn Dolby Atmos thì trải nghiệm âm thanh với nội dung thường không mấy ấn tượng.

Hệ sinh thái Google TV

Bên cạnh thiết kế, hình ảnh và âm thanh, Bravia 2 II vẫn giữ đầy đủ các tính năng thông minh đặc trưng của hệ sinh thái Sony. Giao diện Google TV trực quan, phản hồi nhanh, dễ cá nhân hóa theo thói quen xem. Khả năng đồng bộ với các thiết bị âm thanh Bravia giúp người dùng thiết lập hệ thống giải trí đồng nhất, hạn chế dây nối phức tạp.

Tương tự các mẫu TV thông minh khác, người dùng có thể kết nối Bravia 2 II với smartphone thông qua ứng dụng Bravia Connect để thực hiện các tùy chỉnh mà không cần tới remote. Kể cả bộ loa thanh Bravia Theatre Bar 6 cũng hỗ trợ khả năng thiết lập qua ứng dụng với giao diện trực quan hơn so với những chấm đèn LED nhỏ trên thân loa.

Tổng thể, Bravia 2 II là sự bổ sung mới mẻ cho dải TV Bravia ở phân khúc giá khoảng 20 triệu đồng, nổi bật với khả năng hiển thị màu sắc và kiểm soát hình ảnh. Khi kết hợp cùng Bravia Theatre Bar 6, trải nghiệm nghe - nhìn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tiệm cận không gian rạp chiếu phim tại gia.