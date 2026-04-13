Đây có thể là thủ phạm khiến soundbar đắt tiền nghe không “đã tai”

Mặc dù rất tiện lợi, giao thức Bluetooth không được thiết kế để cung cấp chất lượng âm thanh tốt nhất. Tất cả bắt nguồn từ việc mục tiêu chính của Bluetooth là truyền tải không dây hiệu quả, chứ không phải là âm thanh hoàn hảo.

Loa thanh có tốt đến mấy cũng kém đi nếu sử dụng Bluetooth để truyền nhạc.

Lý do Bluetooth lại là điểm yếu

Khi âm thanh được phát qua Bluetooth, các thiết bị sẽ nén âm thanh để phù hợp với băng thông nhất định. Trong khi điều này giúp việc truyền tải âm thanh trở nên hiệu quả hơn, nó lại làm mất đi nhiều chi tiết quan trọng. Đối với soundbar, vốn được thiết kế để xử lý âm thanh phức tạp như nhạc nền, âm thanh vòm và hiệu ứng đa lớp, điều này có thể hạn chế khả năng của chúng, ngay cả khi người dùng đã đầu tư vào một mẫu cao cấp.

Bluetooth cũng ảnh hưởng đến tính nhất quán của âm thanh. Nhiều yếu tố có thể gây ra sự biến động trong chất lượng âm thanh, bao gồm khoảng cách, nhiễu sóng và các thiết bị xung quanh. Mặc dù người dùng có thể không nhận thấy ngay lập tức, nhưng theo thời gian, trải nghiệm nghe nhạc sẽ giảm sút.

Ngoài ra, các vấn đề như gián đoạn và nhiễu sóng cũng là những phàn nàn phổ biến, vì Bluetooth phải chia sẻ kết nối không dây với các thiết bị khác, bao gồm mạng Wi-Fi, thiết bị gia dụng và ngày càng nhiều thiết bị IoT. Sự tắc nghẽn này có thể dẫn đến những gián đoạn âm thanh ngắn hoặc chất lượng phát lại không ổn định.

Dữ liệu truyền qua Bluetooth bị nén lại.

Đôi khi, nó còn tự động chuyển đổi giữa các thiết bị không dây hoặc tạm ngừng hoạt động. Những vấn đề này không hoàn toàn liên quan đến chất lượng âm thanh, nhưng ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể và làm giảm đi sự kỳ diệu mà Bluetooth đáng lẽ phải mang lại.

Hạn chế của âm thanh nén

Về cơ bản, nén âm thanh chính là nguyên nhân cốt lõi của những hạn chế của Bluetooth. Giao thức này sử dụng các codec để truyền tải âm thanh, vốn là những thuật toán nén kích thước tệp bằng cách loại bỏ các yếu tố được coi là ít quan trọng. Tuy những chi tiết này có vẻ không quan trọng nhưng vẫn tạo thành một phần âm thanh rõ ràng.

Một số codec, như SBC (mặc định cho hầu hết các thiết bị), có tính nén mạnh hơn so với những codec tiên tiến hơn như LDAC hay aptX, dẫn đến hy sinh chất lượng so với kết nối có dây. Điều này đặc biệt rõ ràng với soundbar, vì chúng được thiết kế để tạo ra trải nghiệm âm thanh sống động. Việc loại bỏ các tín hiệu không gian tinh tế và chi tiết âm thanh khiến cho các hiệu ứng như tiếng nổ trở nên kém ấn tượng, đối thoại không rõ ràng và âm nhạc thiếu chiều sâu cảm xúc.

Các kết nối có dây vẫn nên là lựa chọn ưu tiên khi truyền tải âm thanh.

Giải pháp tối ưu cho soundbar

Nếu muốn nghe âm thanh thực sự từ soundbar, kết nối có dây gần như luôn là lựa chọn tốt hơn. Các kết nối HDMI ARC hoặc eARC, cáp quang và thậm chí các đầu vào AUX cung cấp khả năng truyền tải âm thanh ổn định và chất lượng cao hơn so với Bluetooth.

Trong trường hợp không có lựa chọn nào khác, kết nối quang cũng là một lựa chọn đáng tin cậy cho âm thanh nhất quán. Mặc dù không hỗ trợ các định dạng mới nhất, nhưng chúng vẫn đảm bảo chất lượng cao và không bị nhiễu từ Bluetooth. Mặc dù âm thanh không dây có những lợi ích riêng, như giảm thiểu dây cáp và phát trực tiếp từ các thiết bị, nhưng khi nói đến soundbar, việc kết nối có dây sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.