Đây sai lầm nhiều người vẫn gặp phải khiến soundbar kém “xịn” đi

Mặc dù công nghệ loa phát triển chậm hơn so với các thiết bị điện tử khác, điều đó không có nghĩa là các kết nối của chúng cũng lạc hậu. Tuy nhiên, việc sử dụng một công nghệ kết nối cũ như cáp âm thanh quang học có thể làm ảnh hưởng thực sự đến trải nghiệm nghe nhạc.

Chất lượng âm thanh soundbar sẽ kém đi vì kết nối âm thanh quang học.

Xuất hiện trên thị trường cách đây hơn 30 năm, nhưng cáp âm thanh quang học vẫn được hỗ trợ trên các soundbar hiện đại, thậm chí cả những sản phẩm đắt tiền. Kỳ lạ hơn, cáp quang đang được sử dụng bởi nhiều người, trong khi đó là “nút cổ chai” làm kìm hãm sự phát triển của hệ thống âm thanh hiện đại.

Được giới thiệu vào những năm 1980, cáp âm thanh quang học chủ yếu được thiết kế để truyền tải âm thanh hai kênh không nén. Mặc dù đã có một số nâng cấp cho phép truyền tải âm thanh vòm 5.1 hoặc 7.1 nén, nhưng cáp âm thanh quang học vẫn không đủ khả năng để hỗ trợ các loa soundbar hoặc bộ khuếch đại âm thanh (AVR) hiện đại.

Tiêu biểu là các định dạng âm thanh hiện đại như Dolby Atmos có thể hỗ trợ hơn 30 loa khác nhau, tạo ra trải nghiệm âm thanh sống động từ mọi hướng. Tuy nhiên, cáp âm thanh quang học lại không thể đáp ứng yêu cầu băng thông lớn cần thiết cho những định dạng này.

Đã đến lúc mọi người đừng quan tâm đến cổng kết nối này.

Khi kết nối TV với loa soundbar hiện đại qua cáp âm thanh quang học, người dùng có thể gặp phải nhiều vấn đề. Trong trường hợp tốt nhất, âm thanh sẽ hoạt động nhưng không thể phát huy hết hiệu ứng âm thanh vòm Atmos, thậm chí một số loa có thể không phát ra âm thanh trong trường hợp xấu nhất. Để tận dụng tối đa hệ thống âm thanh của mình, người dùng nên sử dụng cáp HDMI thay vì cáp quang.

Hãy tận dụng HDMI bằng mọi giá

Công nghệ Enhanced Audio Return Channel (eARC) cho phép các thiết bị giao tiếp trực tiếp qua HDMI, tự động chọn định dạng âm thanh phù hợp mà không cần điều chỉnh thủ công. Trong khi đó, cáp âm thanh quang học không hỗ trợ các giao thức như ARC hay eARC, khiến việc truyền tải dữ liệu âm thanh trở nên hạn chế.

Ngoài ra, HDMI còn hỗ trợ tính năng Consumer Electronics Control (CEC) giúp các thiết bị kết nối qua HDMI giao tiếp với nhau. Điều này giúp người dùng dễ dàng điều khiển nhiều thiết bị chỉ bằng một điều khiển từ xa. Ngược lại, cáp âm thanh quang học không hỗ trợ tính năng này, khiến người dùng phải sử dụng nhiều điều khiển khác nhau.

Thay vào đó, hãy đầu tư vào HDMI, đặc biệt là eARC.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu người dùng đang sử dụng loa soundbar hiện đại, việc sử dụng cáp HDMI là điều cần thiết để tận dụng tối đa các tính năng hiện đại. Trong khi cáp âm thanh quang học có thể phù hợp với các hệ thống âm thanh đơn giản, nó sẽ trở thành một nút thắt cổ chai lớn đối với các hệ thống âm thanh phức tạp hơn. Do đó, nếu đã đầu tư vào một hệ thống âm thanh chất lượng, hãy chọn cáp HDMI 2.1 để đảm bảo hiệu suất tối ưu.