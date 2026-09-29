Tại sao người dùng Galaxy S26 tại Việt Nam vẫn chưa thấy One UI 9?

Hiện tại, bản cập nhật này đã có sẵn cho các thiết bị Galaxy S26 không khóa mạng tại Mỹ đã tham gia chương trình thử nghiệm One UI 9 beta, với bản dựng firmware S94xU1UEU4BZID.

One UI 9 ổn định cho dòng Galaxy S26 mới chỉ có mặt tại Hàn Quốc và Mỹ.

Trước đó, Samsung đã phát hành bản cập nhật One UI 9 ổn định tại Hàn Quốc và một số mẫu Galaxy S26 bị khóa mạng cũng đã nhận được bản cập nhật này. Việc phát hành bản cập nhật ổn định của One UI 9 ra ngoài thị trường Hàn Quốc đánh dấu sự chuyển mình từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai rộng rãi cho người dùng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bản cập nhật ổn định của One UI 9 dành cho dòng Galaxy S26 chỉ có sẵn cho hai thị trường Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời áp dụng cho một số mẫu máy nhất định. Vì vậy, người dùng Galaxy S26 tại thị trường Việt Nam vẫn phải cần chờ thêm một thời gian.

Báo cáo từ Sammyfans cho biết, Samsung dự kiến sẽ mở rộng việc triển khai One UI 9 sang nhiều quốc gia và thiết bị hơn trong thời gian tới. Người dùng Galaxy S26 ở các khu vực khác sẽ cần kiên nhẫn chờ đợi bản cập nhật đến thị trường của họ.

Nếu đang sử dụng phiên bản beta của One UI 9, người dùng có thể kiểm tra xem bản cập nhật ổn định đã có sẵn trên điện thoại của mình chưa bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

One UI 9 hiện cũng đã bắt đầu có mặt trên dòng Galaxy S25.

Ở một diễn biến khác, Samsung cũng đã chính thức triển khai One UI 9 ổn định cho dòng Galaxy S25, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình cập nhật Android 17. Tuy nhiên, giống như phiên bản One UI 9 cho dòng Galaxy S26, đợt phát hành này chỉ giới hạn cho người dùng tại Hàn Quốc, với phiên bản build ghi nhận là S93xNKSUCDZF.

Mặc dù One UI 9 mang đến nhiều tính năng mới cho người dùng Galaxy, chủ yếu tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), cá nhân hóa, quyền riêng tư và quản lý thiết bị hằng ngày. Ngoài ra, còn có các công cụ như Now Nudge, Now Brief, My FanCam, Security Brief,… xuất hiện, nhưng không phải mọi thiết bị Galaxy được cập nhật One UI 9 đều sở hữu chúng.