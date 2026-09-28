Hôm nay sẽ là ngày Samsung mang tin vui đến người dùng điện thoại Galaxy?

Người dùng Samsung Galaxy không cần chờ đợi lâu để trải nghiệm bản cập nhật One UI 9 ổn định. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu triển khai phiên bản này vào thứ Hai (28/9), với việc mở rộng ra nhiều quốc gia hơn. Đây là tin vui cho những người dùng Galaxy đang háo hức chờ đợi phần mềm mới.

28/9 là ngày One UI 9 chính thức "xuất khẩu" ra nhiều quốc gia?

Nếu không có gì thay đổi, dòng Galaxy S26 sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật ổn định, tiếp theo là các dòng Galaxy S25 và S24. Tuy nhiên, thời gian cập nhật cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia và mẫu máy.

Trước đó, trang web của Samsung Thái Lan đã thông báo rằng ngày 21/9 sẽ là thời điểm phát hành bản cập nhật One UI 9. Tuy nhiên, khi ngày này trôi qua mà không có thông báo nào, nhiều người dùng đã cảm thấy thất vọng. Sau đó, Samsung đã điều chỉnh thông tin và đưa ra ngày 28/9, nhưng lại xóa bỏ thông tin này và gây ra sự nhầm lẫn cho người dùng.

Có thể Samsung đã quyết định trì hoãn việc phát hành để có thêm thời gian thử nghiệm và khắc phục các sự cố có thể xảy ra. Hiện tại, chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng 9, và người dùng đang hy vọng rằng bản cập nhật One UI 9 ổn định sẽ được phát hành ngay trong tuần này. Nếu Samsung tuân theo lịch trình này, một số người dùng Galaxy có thể sớm nhận được thông báo cập nhật.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng Galaxy có thể kiểm tra cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt và làm theo hướng dẫn.