iPhone Duo có một điểm khiến người dùng Apple khó chấp nhận

Apple sẽ chính thức phát hành iPhone Duo vào trung tuần của tháng 10, một sản phẩm được ngành công nghiệp smartphone mong đợi từ lâu, đặc biệt khi ý tưởng iPhone gập xuất hiện lần đầu tiên cách đây 7 năm. Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu đối với iPhone Duo đã nhanh chóng bị lu mờ bởi những vấn đề về trải nghiệm người dùng mà sản phẩm này mang lại.

Nhiều người vẫn đang cảm thấy lo ngại đối với một sản phẩm đắt tiền như iPhone Duo.

Theo PhoneArena, điểm đáng chú ý đầu tiên là sự không nhất quán trong trải nghiệm sử dụng. Apple từ lâu đã nổi tiếng với khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị của mình, nhưng iPhone Duo lại không duy trì được truyền thống này. Mặc dù hãng đã áp dụng lớp phủ nano-texture lên màn hình gập để che giấu nếp gấp, nhưng điều đó không đủ để tạo ra một trải nghiệm đồng nhất cho người dùng.

Khi mở iPhone Duo, người sử dụng sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa màn hình ngoài và màn hình trong. Màu sắc trở nên nhạt nhòa và độ sắc nét giảm đi đáng kể, khiến cho việc sử dụng màn hình lớn trở nên kém hấp dẫn. Thực tế, chi tiết này đã bắt đầu được chú ý ngay sau khi đoạn video được lan truyền từ lễ trao giải Emmy lần thứ 78 vào ngày 14/9, nơi tân CEO John Ternus của Apple đã giới thiệu iPhone Duo. Nhiều người nhanh chóng nhận ra màn hình bên trong iPhone Duo xuất hiện mờ và nhạt màu bất thường dưới ánh sáng mạnh.

Đây chính là chi tiết quan trọng, bởi với nhiều người, nếu màn hình lớn không mang lại trải nghiệm tốt, sự xuất hiện của iPhone Duo có ý nghĩa gì? Đặc biệt, đối thủ chính của iPhone Duo là Galaxy Z Fold8 lại cho thấy sự vượt trội trong thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Trải nghiệm màn hình iPhone Duo đã bắt đầu gây lo ngại ngay khi John Ternus khoe máy tại lễ trao giải Emmy lần thứ 78.

Mặc dù bên trong iPhone Duo không cứng cáp như kính, nhưng màn hình Galaxy Z Fold8 vẫn mang lại cảm giác dễ chịu và gần như không có nếp gấp. Lớp phủ chống phản chiếu trên thiết bị cũng giúp màn hình trông đẹp hơn mà không gây khó chịu cho người dùng, tạo ra một trải nghiệm xem mượt mà và nhất quán.

Với những người yêu cầu cao về chất lượng màn hình, iPhone Duo có thể sẽ không đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt với mức giá cao 64,99 triệu đồng của thiết bị. Rõ ràng, Apple vẫn còn nhiều điều cần cải thiện để có thẻ cạnh tranh trong thị trường điện thoại gập. Sự thiếu nhất quán trong trải nghiệm sử dụng có thể khiến sản phẩm gây khó chịu cho những người dùng khó tính.