Nhóm Facebook “con ghét bố mẹ” vừa “bay màu”, loạt group đổi tên ăn theo

Group Facebook “Con ghét bố mẹ” từng thu hút tới 400.000 thành viên, bất ngờ không còn hiển thị tại Việt Nam. Đáng chú ý, ngay sau khi cộng đồng lớn này biến mất, hàng loạt group khác bắt đầu xuất hiện với tên gọi tương tự, trong đó có những group vốn hoàn toàn không liên quan đến chủ đề gia đình nhưng đã đổi tên để “ăn theo” sức nóng của từ khóa “con ghét bố mẹ”.

Loạt group Facebook "ăn theo" từ khóa "con ghét bố mẹ".

Theo ghi nhận, trước khi không còn hiển thị, group “con ghét bố mẹ” đã tăng thành viên với tốc độ rất nhanh. Từ khoảng 2.100 thành viên vào tháng 4/2026, nhóm tăng lên hơn 100.000 thành viên vào cuối tháng 9 và đạt gần 400.000 thành viên vào đầu tháng 10.

Sau khi group lớn không còn truy cập được, tìm kiếm trên Facebook lại cho ra hàng loạt cộng đồng có tên gần giống nhau. Trong đó, có một group có tên “con ghét bố mẹ” đang có khoảng 53.000 thành viên, hay một group khác có khoảng 68.000 thành viên. Ngoài ra còn có “Hội những người ghét Cha mẹ” với khoảng 12.000 thành viên.

Đáng chú ý nhất là trường hợp group khoảng 53.000 thành viên. Nhìn vào lịch sử nhóm, đây không phải một cộng đồng được lập mới để bàn chuyện gia đình. Facebook hiển thị nhóm được tạo từ ngày 5/5/2021 và tên trước đó là “CHỢ XE KHÔNG GIẤY TOÀN QUỐC - (Nhóm Gốc)”. Tức là một cộng đồng vốn có chủ đề mua bán, trao đổi xe đã được đổi tên sang “con ghét bố mẹ” để tiếp cận lượng người đang tìm kiếm hoặc quan tâm đến chủ đề này.

Không chỉ trường hợp 53.000 thành viên, danh sách tìm kiếm còn xuất hiện nhiều biến thể khác như “Con ghét bố mẹ - Vì đâu?”, “Con ghét bố mẹ - VÌ SAO?” hay các trang có tên tương tự. Một số cộng đồng có lượng thành viên hoặc người theo dõi từ hàng trăm đến hàng chục nghìn.

Cách làm này khiến kết quả tìm kiếm Facebook nhanh chóng xuất hiện dày đặc các nhóm có tên gần như giống nhau. Người dùng chỉ cần gõ từ khóa “con ghét bố mẹ” có thể bắt gặp nhiều cộng đồng cùng tên, trong đó nguồn gốc, quản trị viên và lịch sử hoạt động hoàn toàn khác nhau.

Việc đổi tên group để tận dụng một chủ đề đang thu hút sự chú ý không phải hiện tượng mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trường hợp “con ghét bố mẹ” đáng chú ý ở tốc độ lan rộng. Khi cộng đồng lớn nhất biến mất, tên gọi vốn đang được nhiều người tìm kiếm lập tức trở thành “từ khóa” để các group khác sử dụng.