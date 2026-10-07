Đầu số di động mới 075 sắp đấu giá, khởi điểm 2,5 tỷ đồng

Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động H2H 75. H2H viết tắt của "human to human", chỉ dịch vụ liên lạc giữa người với người, còn "mã mạng di động" dùng để nhận diện nhà mạng trong hệ thống viễn thông.

Tại Việt Nam, mã 75 tương ứng với đầu số 075, từng là mã vùng điện thoại cố định của Bến Tre. Sau đợt quy hoạch năm 2017, mã của tỉnh chuyển từ 075 sang 0275, giải phóng mã 75 cho mục đích khác.

Một người dùng di động bấm gọi đầu số 075. Ảnh: Trọng Đạt

Quyền sử dụng mã được rao bán với khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Phiên đấu giá được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin của công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam từ 8h30 đến 10h30 ngày 15/10, theo phương thức trả giá lên.

Các doanh nghiệp có thời gian từ nay đến hết 12/10 để nộp hồ sơ đăng ký tham gia, cùng số tiền đặt trước 500 triệu đồng.

Hồi tháng 7, Cục Viễn thông cũng bán thành công đầu số 095, từng gắn với nhà mạng SFone. Viettel trúng đấu giá với 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần khởi điểm.