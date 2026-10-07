Đã đến lúc người dùng tránh mua hai mẫu điện thoại Galaxy giá rẻ này

Samsung vừa công bố kế hoạch cập nhật phần mềm bảo mật tháng 10/2026, trong đó hai mẫu smartphone Galaxy A04s và Galaxy A23 5G đã bị loại khỏi danh sách. Cả hai thiết bị này đều được ra mắt vào năm 2022 và đã nhận được các bản cập nhật bảo mật theo kế hoạch hàng quý của Samsung.

Galaxy A23 5G đã không còn được cập nhật.

Việc loại bỏ Galaxy A04s và Galaxy A23 5G khỏi danh sách cập nhật bảo mật hàng quý đồng nghĩa với việc chu kỳ cập nhật phần mềm định kỳ của chúng đã kết thúc. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng cơ bản như gọi điện, nhắn tin, duyệt internet, xem video trên YouTube, sử dụng mạng xã hội và chạy nhiều ứng dụng hiện có.

Điều đáng lưu ý là những chiếc điện thoại này sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật thường xuyên từ Samsung, và có thể bỏ lỡ các tính năng phần mềm mới có trên các mẫu điện thoại Galaxy đời mới hơn. Đối với những người dùng mong muốn trải nghiệm các tính năng mới và thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn, việc nâng cấp lên các mẫu Galaxy mới như Galaxy A26, A27, A07s hoặc A08 là một lựa chọn hợp lý.

Galaxy A04s cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Với việc Galaxy A04s và Galaxy A23 5G đã trở thành những thiết bị cũ, việc chúng bị loại khỏi danh sách cập nhật không phải là điều bất ngờ. Samsung thường xuyên ngừng hỗ trợ các mẫu máy cũ hơn khi hết thời gian cập nhật theo kế hoạch. Hiện tại, người dùng vẫn có thể sử dụng Galaxy A04s hoặc Galaxy A23 5G nếu thiết bị hoạt động bình thường, nhưng những ai muốn có trải nghiệm tốt hơn về bảo mật và tính năng nên xem xét việc nâng cấp lên một chiếc smartphone Galaxy mới hơn, hoặc các thiết bị mới đến từ thương hiệu khác.