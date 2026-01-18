Bộ đôi tai nghe không dây vừa xuất hiện trong tháng đầu năm 2026

Thị trường Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của hai tai nghe mới đến từ Huawei và Xiaomi. Trong đó, Huawei mang tới FreeClip 2 (giá 4,49 triệu đồng) là tai nghe kẹp tai hướng tới sự thoải mái khi đi thời gian dài, còn Xiaomi mang tới Redmi FreeBubds 8 Lite (giá 790.000 đồng) là tai nghe nhét tai giá rẻ cho người dùng phổ thông.

Huawei FreeClip 2

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng với cấu trúc C-bridge Design, FreeClip 2 được tinh chỉnh để nhẹ hơn, ôm sát vành tai hơn, mang lại cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn thoải mái khi sử dụng suốt ngày dài. Bên cạnh đó, FreeClip 2 còn được trang bị driver kép mạnh mẽ hứa hẹn nâng tầm chất lượng âm thanh.

Các tùy chọn màu sắc Huawei FreeClip 2.

Sản phẩm ra mắt với 3 phiên bản màu xanh dương, trắng, và đen, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt, với hai phiên bản xanh dương và trắng, FreeClip 2 được hoàn thiện với bề mặt vân denim, mang đến cảm giác trẻ trung và năng động khi đeo.

Không chỉ đậm tính thời trang, FreeClip 2 còn mang lại cảm giác đeo thoải mái nhờ cấu trúc C-bridge Design thoáng khí cải tiến, kết hợp cùng Comfort Bean và Acoustic Ball. Mỗi bên tai chỉ nặng 5,1g, có cấu trúc C-bridge Design thoáng khí làm từ silicon lỏng và hợp kim.

FreeClip 2 được trang bị driver kép mang lại khả năng tăng âm lượng và dải âm trầm lên đến 100%. Tai nghe có bộ xử lý AI NPU với sức mạnh tính toán mạnh hơn gấp 10 lần so với thế hệ đầu tiên, hỗ trợ hàng loạt tính năng thông minh như nhận biết môi trường theo thời gian thực, điều chỉnh âm lượng thích ứng và tăng cường giọng nói.

Về khả năng đàm thoại, FreeClip 2 sở hữu hệ thống chống ồn cuộc gọi 3 micro và thuật toán DNN đa kênh. Bộ xử lý AI NPU giúp lọc bỏ tạp âm xung quanh và tăng cường giọng nói người dùng. Bên cạnh đó, với hệ thống sóng âm ngược, FreeClip 2 còn giúp giảm thiểu rò rỉ âm thanh.

Tai nghe này sở hữu thiết kế tai nghe hoán đổi linh hoạt, với khả năng tự động nhận diện trái - phải, cho phép người dùng đeo tai nghe bất kỳ vào cả hai tai. Tai nghe cũng đạt chuẩn kháng nước và mồ hôi IP57. FreeClip 2 có thời lượng sử dụng lên đến 38 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc và 9 giờ chỉ với một lần sạc.

Xiaomi Redmi Buds 8 Lite

Redmi Buds 8 Lite là mẫu tai nghe không dây hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông, tập trung vào sự tiện lợi, ổn định với mức giá dễ tiếp cận. Sản phẩm được trang bị driver kích thước lớn 12,4mm với màng loa titanium, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng từ học tập, làm việc đến giải trí.

Hai tùy chọn màu sắc của Xiaomi Redmi Buds 8 Lite.

Nhờ kết nối Bluetooth 5.4, Redmi Buds 8 Lite hỗ trợ cả hai codec AAC và SBC. Tai nghe này hỗ trợ chống ồn chủ động với khả năng giảm tiếng ồn lên đến 42dB. Bên cạnh đó, hệ thống hai micro tích hợp thuật toán AI lọc nhiễu âm giúp nâng tầm chất lượng thu âm: Hệ thống micro cùng thuật toán AI sẽ tập trung thu giọng nói của người dùng và lọc tạp âm trong môi trường có tốc độ gió lên đến 6m/s.

Sản phẩm cho tổng thời lượng sử dụng lên đến 36 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc và sử dụng liên tục trong nhiều ngày. Ngoài ra, tính năng sạc nhanh cho phép người dùng nhanh chóng tiếp tục sử dụng chỉ sau thời gian sạc rút ngắn, phù hợp với nhịp sống năng động của người dùng trẻ.