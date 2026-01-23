OpenAI có thể sẽ sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

Theo Wccftech, OpenAI đã chính thức xác nhận sự tồn tại của thiết bị tiêu dùng đầu tiên mang tên mã "Sweetpea", một tai nghe không dây tích hợp trí tuệ nhân tạo. Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của công ty, Chris Lehane, đã công bố thông tin này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ.

Open AI phát triển tai nghe thông minh đầu tiên

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Lehane cho biết, sản phẩm này là một trong những ưu tiên hàng đầu của OpenAI trong năm nay, với kế hoạch ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Tờ Kinh tế Nhật báo của Đài Loan cũng cho biết, tai nghe thông minh này có thể được giới thiệu vào tháng 9/2026, với mục tiêu đạt doanh số từ 40 triệu đến 50 triệu chiếc trong năm đầu tiên.

Đặc biệt, sản phẩm sẽ được sản xuất bởi Foxconn tại Việt Nam, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của quốc gia này trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một cột mốc đáng chú ý cho ngành sản xuất công nghệ trong nước.

Open AI có thể chọn Việt Nam làm nơi sản xuất tai nghe đầu tiên của mình

Mặc dù Lehane không cung cấp thêm chi tiết, nhưng các báo cáo gần đây cho biết tai nghe đầu tiên của OpenAI sẽ dựa vào khả năng xử lý AI trên nền tảng đám mây và sử dụng chip Samsung Exynos 2nm cho một số tác vụ xử lý trên thiết bị.

Ngoài tai nghe "Sweetpea", OpenAI cũng đang nghiên cứu một thiết bị tiêu dùng khác có hình dạng giống như một cây bút, với kích thước tương tự như Apple iPod Shuffle. Sản phẩm này, mang tên mã "Gumdrop", không có màn hình chuyên dụng nhưng được trang bị nhiều cảm biến như micro và camera. Gumdrop có khả năng xử lý văn bản viết tay, truyền dữ liệu trực tiếp lên ChatGPT và giao tiếp với các thiết bị khác. Dự kiến, sản phẩm này sẽ ra mắt vào năm 2026 hoặc 2027.