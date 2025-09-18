CEO Apple đang cố "xoa dịu" Tổng thống Donald Trump bằng cách nào?

Trong một cuộc phỏng vấn mới, CEO Apple - Tim Cook đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác mới được củng cố giữa công ty và Corning đối với cả những chiếc iPhone mới nhất và các sản phẩm trong tương lai.

Ảnh minh họa.

Tháng trước, Apple và Corning đã gây xôn xao dư luận với một thỏa thuận hợp tác mới được ký kết, nhằm đảm bảo tất cả kính bảo vệ trên tất cả iPhone và Apple Watch được bán ra trên toàn thế giới sẽ được sản xuất tại Mỹ. Và giờ đây, ông Cook lại đang khoe khoang về việc thỏa thuận này đang tạo ra cho người Mỹ nhiều việc làm và ám chỉ về những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Giấc mơ iPhone "Made in USA"

Theo các chuyên gia đầu ngành, việc sản xuất iPhone tại Mỹ từ con số 0 là điều không tưởng. Điều Apple có thể làm và đang (chậm rãi) thực hiện là chuyển việc sản xuất một số bộ phận và linh kiện nhất định từ các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam sang Mỹ.

iPhone 17 Pro.

Theo cả CEO của Apple lẫn CEO kiêm Chủ tịch Corning, Wendell Weeks, đó không phải là một động thái dễ dàng đối với mặt kính iPhone và Apple Watch vì "một số lượng lớn" đã được sản xuất tại Kentucky trước khi hai bên quyết định đưa liên minh lên một tầm cao mới.

Điều đó có nghĩa là "một lượng lớn sản lượng tăng đột biến" phải được chuyển đến "Bang Bluegrass", nơi Apple hiện có toàn bộ nhà máy Corning "100%" dành riêng cho các sản phẩm của mình. Nói cách khác, còn lâu mới đạt được ước mơ của Tổng thống Donald Trump: 100% iPhone được sản xuất tại Mỹ.

Bù lại, Apple cam kết chi tổng cộng 600 tỷ USD tại Mỹ trong 4 năm tới cho nhiều dự án khác, bao gồm cả hợp tác lớn với TSMC để sản xuất hệ thống trên chip (SoC). Về cơ bản, "gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Cupertino đang giải quyết từng phần của việc sản xuất iPhone và sẽ mất rất nhiều thời gian để chuyển toàn bộ các mảnh ghép phức tạp này sang Mỹ.

Vậy Công ty Corning có gì đặc biệt?

Đây là một công ty trong ngành sản xuất kính và gốm sứ toàn cầu. Corning là công ty đứng sau công nghệ Gorilla Glass. Tuy vậy, Apple khẳng định, thời đại của Gorilla Glass đã kết thúc.

iPhone 17 được sử dụng thế hệ kính Corning tốt nhất.

Mặc dù CEO của Corning đang cố gắng đối xử bình đẳng với mọi đối tác nhưng rõ ràng là 2,5 tỷ USD đã mang lại cho Apple một mối quan hệ đặc quyền với công ty hàng đầu trong ngành và là một trong những công ty kỳ cựu với 175 năm kinh nghiệm (!!!).

Tất nhiên, Corning sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Samsung để tạo ra một "đối thủ" mạnh hơn so với Ceramic Shield và Ceramic Shield 2. Nhưng cho đến lúc đó, mọi thứ công ty làm cho Apple đều "100% chỉ dành cho Apple", sẽ vượt trội hơn so với các vật liệu hoàn toàn riêng biệt của Samsung (cụ thể là Gorilla Armor và Gorilla Armor 2).

Mặc dù không có cách nào khách quan để so sánh độ bền của Ceramic Shield 2 và Gorilla Armor 2, Corning nhưng Apple tuyên bố rằng lớp kính bảo vệ của iPhone Air và iPhone 17 bền hơn khoảng 50% so với thế hệ Ceramic Shield đầu tiên, mang lại sự cải thiện đáng kể về khả năng chống trầy xước - vốn đã rất tốt.

Liệu có một chiếc iPhone "không thể phá vỡ" nào sắp ra mắt hay không?

Có lẽ là không. Chất liệu kính luôn dễ vỡ. Khoản đầu tư 2,5 tỷ USD không thể thay đổi điều đó, những quảng cáo hào nhoáng cũng không thể xoay chuyển và thuế quan của Tổng thống Donald Trump chắc chắn cũng không thể thay đổi được gì.

Nói như vậy, việc Apple mang việc làm trở lại quê nhà rõ ràng là một điều tốt cho nền kinh tế Mỹ và cũng tốt cho những người hâm mộ iPhone khi công ty đang hợp tác chặt chẽ với một công ty tiên phong như Corning để sản xuất kính. Cùng chờ xem Samsung và Google sẽ có những động thái nào.