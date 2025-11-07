Trump Phone - câu chuyện hư cấu nhất làng công nghệ năm 2025

Đó có thể là một tuyên bố chính trị, hoặc thậm chí là một sản phẩm không bao giờ được giao hàng. Hãy cùng khám phá T1 Phone 8002, hay còn gọi là Trump Phone - một thiết bị được quảng bá là sẽ “cách mạng hóa cuộc gọi di động”, nhưng lại trở thành một câu chuyện kỳ lạ trong năm 2025.

T1 Phone gây chú ý khi ra mắt.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 6/2025 khi Eric và Don Jr. công bố Trump Mobile, bao gồm gói dịch vụ “Gói 47” với mức giá 47,45 USD mỗi tháng và ngôi sao của chương trình: T1 Phone màu vàng, được cho là “Được thiết kế và sản xuất tại Mỹ”.

Với màn hình OLED 6,78 inch, RAM 12 GB và hệ thống ba camera, T1 Phone được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, thông tin “Được thiết kế và sản xuất tại Mỹ” đã biến mất khỏi trang web, thay vào đó là khẩu hiệu “Được thiết kế dựa trên các giá trị Mỹ”.

Sự chậm trễ và im lặng đáng sợ

Từ tháng 7 đến tháng 9, Trump Mobile bắt đầu nhận đặt cọc 100 USD cho các đơn hàng trước, với hứa hẹn ra mắt vào tháng Tám. Tuy nhiên, thời gian ra mắt liên tục bị lùi lại, và thông tin về sản phẩm ngày càng trở nên mơ hồ. Một số nhà báo phát hiện rằng hình ảnh chính thức của Trump Phone dường như đã được chỉnh sửa từ một chiếc Galaxy, dẫn đến những nghi ngờ về tính xác thực của sản phẩm.

Sản phẩm vẫn được nhận đặt cọc, nhưng thời gian giao thì vẫn "bặt vô âm tín".

Đến tháng 10, USA Today xác nhận rằng Trump Mobile lại một lần nữa lùi ngày ra mắt. Đáng ngại hơn, công ty hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ thông tin nào được cập nhật trên mạng xã hội hay qua email. Trang web chỉ hứa hẹn rằng T1 Phone sẽ được giao hàng “cuối năm nay”, nhưng thông tin này ngày càng trở nên mơ hồ.

Sự chờ đợi không có hồi kết

Khi tháng 11 đã đến, những gì mà giới công nghệ mô tả về T1 Phone giờ đây là “một tác phẩm nghệ thuật trình diễn”. Điều này vì Trump Mobile chưa hề giao hàng cho bất kỳ khách hàng nào. Công ty thậm chí đã thêm iPhone và điện thoại Samsung tân trang vào trang web của mình, điều đó cho thấy rằng việc bán sản phẩm của người khác dễ dàng hơn nhiều so với sản phẩm tưởng tượng của chính họ.

Thay vì T1 Phone, Trump Mobile lại đăng tải sản phẩm của Samsung.

Hiện tại, Trump Phone chỉ tồn tại như một bài học về “màn hư cấu” thông qua các giải pháp chính trị - một chiến dịch thổi phồng lợi dụng lòng trung thành mà không có công nghệ thực sự. Hàng trăm người đã đặt cọc cho một chiếc điện thoại không bao giờ được giao, và vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được hoàn tiền hay cập nhật.

Với giá 499 USD, Trump Phone giờ đây chỉ là một ảo tưởng - một lời hứa vàng son đã biến thành một vấn đề cho những ai tin vào nó.