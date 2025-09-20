Đặt mua điện thoại nhà ông Trump và cái kết sau ba tháng

T1 Phone là sản phẩm đầu tiên của nhà mạng mới thành lập Trump Mobile do hai con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, Donald Trump Jr. và Eric Trump, điều hành. Thế nhưng, người đặt hàng hiện đang cảm thấy lo lắng vì không có lý do nào để tin rằng cuối cùng anh ta sẽ nhận được sản phẩm.

Trump Mobile đã quảng bá rầm rộ T1 Phone khi ra mắt.

Được quảng cáo là một chiếc điện thoại mạ vàng, sản xuất tại Mỹ và có thiết kế tương tự iPhone, T1 Phone có thêm logo T1 lớn ở mặt sau. Nhưng sau hơn ba tháng chờ đợi, người đặt hàng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình trạng đơn hàng của mình. Thậm chí, người này không thể đăng nhập vào tài khoản trên trang web TrumpMobile.com và chỉ nhận được duy nhất một email xác nhận đơn hàng.

Khi gọi đến số hỗ trợ khách hàng 888-TRUMP45, nhân viên cho biết người mua sẽ không thể truy cập tài khoản cho đến khi điện thoại được giao. Họ không thể cung cấp ngày giao hàng cụ thể, chỉ nói rằng có thể vào khoảng tháng Mười. Điều này khiến khách hàng nghi ngờ về tính xác thực của sản phẩm.

Sản phẩm được quảng cáo là sản xuất tại Mỹ và được mạ vàng.

Chuỗi ngày kỳ lạ

Theo vị khách hàng, kể từ khi đặt hàng, T1 Phone đã trải qua nhiều thay đổi kỳ lạ. Ban đầu, nó được quảng cáo với thiết kế độc đáo, nhưng sau đó lại xuất hiện dưới dạng một chiếc iPhone thực sự. Thậm chí, có thông tin cho rằng Trump Mobile đã xóa bỏ các tuyên bố về việc sản xuất tại Mỹ trên trang web của họ, thay vào đó là những câu mô tả mơ hồ.

Hiện tại, khách hàng vẫn chưa biết chiếc T1 Phone sẽ trông như thế nào, nơi sản xuất ra sao hay thời điểm ra mắt. Nếu Trump Mobile không giao hàng trong thời gian tới, họ có thể phải hoàn tiền cho khách hàng hoặc đối mặt với nguy cơ bị kiện.

Nhưng giọng điệu sau đó đã được thay đổi, đồng thời hình dáng không còn như ban đầu.

Và ngay cả khi đơn hàng được giao, có khả năng sản phẩm cuối cùng sẽ không giống như những gì đã được quảng cáo, mà chỉ đơn giản là một chiếc “điện thoại Android giá rẻ được mạ vàng giả” với giá 499 USD (mức giá ban đầu của T1 Phone).

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thậm chí còn tệ hơn. Nhiều người lo ngại rằng các con trai của ông Trump có thể sẽ sử dụng chiến thuật kinh điển của gia đình để nhanh chóng thanh lý công ty và thu lợi nhuận, trong khi khách hàng sẽ phải đối mặt với sản phẩm kém chất lượng và dịch vụ khách hàng tồi tệ. Nếu điều này xảy ra, không có gì ngạc nhiên khi những người nhà ông Trump lại thoát khỏi trách nhiệm pháp lý như những gì họ đã từng làm trong quá khứ.