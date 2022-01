Steve Jobs đã nói gì vào ngày này 15 năm trước?

Cách đây đúng 15 năm, vào ngày 9/1/2007, Steve Jobs đã lên sân khấu tại Trung tâm Moscone ở San Francisco, Mỹ để công bố chiếc iPhone đầu tiên.

Hiện nay mọi người vẫn có thể hồi tưởng trở lại sự kiện này thông qua các video được tải lên YouTube, và đó là trải nghiệm mà mọi người dùng điện thoại di động ngày nay cần biết.

Steve Jobs đã giới thiệu thiết bị mới mang tính đột phá của mình như sau: “Đây là ngày mà tôi đã chờ đợi suốt hai năm rưỡi. Thỉnh thoảng, một sản phẩm mang tính cách mạng ra đời sẽ thay đổi mọi thứ. Và Apple đã làm rất tốt điều đó. Bạn rất may mắn nếu được làm việc trên một trong những sản phẩm này trong suốt sự nghiệp của mình. Apple đã rất may mắn. Công ty đã có thể đưa một số sản phẩm này ra thế giới.

Năm 1984, chúng tôi đã ra mắt Macintosh. Không chỉ có Apple đã thay đổi, điều này đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp máy tính. Năm 2001, chúng tôi ra mắt chiếc iPod đầu tiên, nó không chỉ thay đổi cách chúng ta nghe nhạc mà còn thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc.

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu ba sản phẩm mang tính cách mạng trong danh mục này. Đầu tiên là iPod với màn hình và các nút điều khiển cảm ứng. Thứ hai là một chiếc điện thoại di độpng mang tính cách mạng. Và thứ ba là một thiết bị sáng tạo để giao tiếp với Internet. Một chiếc iPod, một chiếc điện thoại và một thiết bị giao tiếp Internet. Bạn có thể lấy nó không? Chúng không phải là ba thiết bị riêng biệt, chúng tôi gọi thiết bị này là iPhone. Hôm nay, Apple sẽ phát minh lại điện thoại, và nó đây rồi”.

Steve Jobs đã đúng. Cuộc cách mạng smartphone bắt đầu với iPhone, nó đưa một chiếc máy tính cá nhân nhỏ vào tay hàng triệu người. Trong cuốn sách “ Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution”, có tin đồn rằng đã rất táo bạo khi giới thiệu và trưng bày iPhone vào tháng 1/2007. Ông ấy không chỉ giới thiệu một loại điện thoại mới mà còn làm điều đó với một mẫu thử nghiệm có thể gặp vấn đề. Nhưng trong buổi thuyết trình, Jobs đã có thể chạy các bản demo mà không gặp bất kỳ sự cố nào và các kỹ sư của Apple đã sửa các lỗi xảy ra trong vài tháng sau đó.

Trái ngược với những gì diễn ra hôm nay, iPhone không được bán ra sau vài ngày ra mắt mà phải đợi đến cuối tháng 6 cùng năm mới có hàng. Ở thời điểm đó, dòng người xếp hàng trước Apple Store thật không thể tin được.

Mười lăm năm sau, hàng chục đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện, nhưng iPhone vẫn ở trạng thái tuyệt vời. Apple gần đây đã đạt giá trị thị trường 3.000 tỷ USD và trở thành công ty Bắc Mỹ đầu tiên đạt được cột mốc này, với iPhone là một trong những động lực chính.

Một báo cáo gần đây của Asymco cho biết Apple đã bán được hơn 2 tỷ chiếc iPhone. Theo báo cáo này, thành công của Apple dựa trên việc duy trì triết lý của người sáng lập Steve Jobs, đó là việc Apple nên phát triển các sản phẩm và tính năng mà người tiêu dùng không biết họ cần.

