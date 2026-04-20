Xperia 1 VIII xuất hiện với thiết kế mới, fan Sony phản ứng trái chiều

Mẫu điện thoại Xperia cao cấp tiếp theo của Sony, Xperia 1 VIII, đã bắt đầu xuất hiện trong các thông tin rò rỉ, hứa hẹn sẽ mang đến một sự thay đổi đáng kể về thiết kế. Một loạt hình ảnh render chi tiết đã được công bố cho thấy cái nhìn sơ lược về những gì Sony đang phát triển trước khi ra mắt vào tháng Năm tới.

Hình ảnh kết xuất mới nhất của Xperia 1 VIII.

Điểm nổi bật đầu tiên trên Xperia 1 VIII đến từ cụm camera. Trong khi Sony đã trung thành với thiết kế dải camera dọc hẹp trong nhiều năm, những hình ảnh rò rỉ mới cho thấy cụm camera dọc đã được thay thế bằng một cụm camera hình vuông. Cụm camera này bao gồm ba ống kính và đèn flash, tạo cảm giác hiện đại hơn, phù hợp với xu hướng thiết kế của các thương hiệu khác. Thiết kế này cũng khác biệt so với những hình ảnh kết xuất trước đó khi thiết kế gần giống với OnePlus 10 Pro, với cụm camera hòa vào khung giữa.

Sau khi hình ảnh đăng tải, phản ứng từ cộng đồng người dùng hâm mộ dòng Xperia có vẻ trái chiều. Một số người ủng hộ cụm camera lớn hơn, trong khi những người khác lại cho rằng nó làm mất đi phần nào bản sắc cổ điển của Xperia. Thiết kế cũ dễ nhận biết hơn, trong khi thiết kế mới không nổi bật như trước, mặc dù chúng cũng không tệ. Các hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy một số tùy chọn màu sắc, bao gồm tím, xanh ô liu và đen.

Về camera, Xperia 1 VIII dự kiến sẽ trang bị ba camera 48 MP, bao gồm cả camera tele. Mẫu máy trước đó đã nâng cấp camera chính và siêu rộng lên 48 MP, nhưng vẫn giữ camera tele ở mức 12 MP, vì vậy đây dường như là một bước đi tự nhiên hơn so với bất ngờ lớn.

Thiết kế cụm camera mới khác một chút so với thiết kế đăng tải trước đó.

Sony cũng có khả năng giữ lại một số tính năng đã trở nên hiếm hoi trong phân khúc này, như khe cắm thẻ nhớ microSD và jack cắm tai nghe 3.5mm - những tính năng có thể quan trọng hơn đối với người dùng Xperia hiện tại so với người mua mới.

Như thường lệ với các thông tin rò rỉ, thiết kế cuối cùng có thể sẽ có một số thay đổi. Tuy nhiên, những thông tin này đã cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về hướng đi mà Sony đang nhắm tới. Nếu tiến độ phát triển được giữ nguyên, người dùng sẽ không phải chờ đợi quá lâu để thấy hình ảnh đầy đủ của Xperia 1 VIII.