Sony giới thiệu smartphone Xperia 1 VII, giá gần 35 triệu đồng

Sony vừa giới thiệu mẫu smartphone cao cấp Xperia 1 VII mới nhất của hãng tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh phân khúc điện thoại thông minh cao cấp đang có sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu lớn như Apple và Samsung, đặc biệt là trong bối cảnh Apple trình làng dòng iPhone 17 mới, Sony tiếp tục nhắm đến nhóm người dùng chuyên biệt, đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh, âm thanh và sản xuất nội dung.

Sony Xperia 1 VII.

Sản phẩm mới của Sony tập trung vào các công nghệ hình ảnh và âm thanh, kế thừa từ các dòng sản phẩm nổi tiếng như máy ảnh Alpha, máy nghe nhạc Walkman và TV BRAVIA. Điểm nhấn chính trên Xperia 1 VII là hệ thống camera được tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dưới tên gọi Xperia Intelligence. Hai tính năng mới đáng chú ý là "AI Camerawork" và "Auto Framing".

Trong đó, tính năng AI Camerawork có thể sử dụng công nghệ phân tích tư thế kết hợp chống rung để giữ chủ thể luôn ổn định và ở trung tâm khung hình, ngay cả khi người dùng hoặc chủ thể di chuyển. Còn Auto Framing sẽ tự động nhận diện và theo dõi chủ thể để căn chỉnh khung hình. Tính năng này còn cho phép ghi đồng thời hai video, một video toàn cảnh và một video cận cảnh vào chủ thể.

Về phần cứng, máy được trang bị ba camera sau. Đầu tiên là ống kính góc siêu rộng 16mm với cảm biến 48MP kích thước 1/1.56 inch, lớn hơn thế hệ trước, cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu và hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 5cm. Tiếp đó là ống kính góc rộng 24mm/48mm, sử dụng cảm biến Exmor T cho khả năng chụp thiếu sáng. Và cuối cùng, ống kính tele hỗ trợ zoom quang học trong dải tiêu cự 85-170mm.

Xperia 1 VII cũng được trang bị các linh kiện mới nhằm cải thiện chất lượng âm thanh qua tai nghe có dây. Đối với kết nối không dây, công nghệ DSEE Ultimate sử dụng AI để nâng cao chất lượng các nguồn âm thanh nén. Hệ thống loa stereo cũng được tinh chỉnh để cho âm thanh rõ ràng hơn.

Màn hình của máy được tích hợp thêm một cảm biến ánh sáng ở mặt sau, cho phép tự động điều chỉnh độ sáng và màu sắc phù hợp với môi trường xung quanh. Công nghệ Sunlight Vision cũng được trang bị để tăng khả năng hiển thị dưới trời nắng.

Thiết bị sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite của Qualcomm. Sony cho biết pin của máy có thể sử dụng đến 2 ngày khi chế độ "Processing Optimization" được bật, giúp tiết kiệm khoảng 10% năng lượng cho các tác vụ thông thường. Về phần mềm, Xperia 1 VII sẽ nhận được 4 phiên bản nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật.

Sony tiếp tục chú trọng đến các yếu tố môi trường với hộp sản phẩm và khay được làm từ vật liệu giấy, không sử dụng nhựa. Khoảng 84% vật liệu sử dụng cho một số linh kiện của máy là nhựa tái chế hoặc có nguồn gốc thực vật.

Xperia 1 VII sẽ có mặt tại Việt Nam với ba màu: Xanh Rêu Khói, Tím Ngọc Lan và Đen Thạch Anh, với giá bán lẻ đề nghị gần 35 triệu đồng. Một phụ kiện ốp lưng (mã XQZ-CBFS) có chân đứng tích hợp cũng được giới thiệu và bán riêng.