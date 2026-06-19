Sony trình làng thiết bị làm mát, sưởi ấm cơ thể di động Reon Pocket Pro Plus

Reon Pocket Pro Plus là phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm. Thiết bị được trang bị hệ thống mô-đun nhiệt kép kết hợp thuật toán làm mát thế hệ mới, cho hiệu suất làm mát cao hơn 20% so với thế hệ trước. Ở chế độ Smart Cool, sản phẩm có khả năng giảm thêm tới 2 độ C nhiệt độ bề mặt cơ thể.

Thiết bị làm mát/sưởi ấm cơ thể của Sony, có thể ví như chiếc điều hòa di động.

Theo nhà sản xuất, thiết bị sử dụng vòng đeo cổ thế hệ mới với lõi cơ học đường kính lớn hơn, tăng lực giữ khoảng 40%. Phần vòng cung được kéo dài thêm 10mm nhằm duy trì vị trí tiếp xúc ổn định khi người dùng di chuyển. Khả năng chịu lực kéo của khóa kết nối với thân máy được nâng lên khoảng 2,4 lần so với trước.

Hệ thống thoát khí được thiết kế linh hoạt để phù hợp với nhiều loại trang phục và độ cao cổ áo khác nhau, giúp luồng khí nóng được giải phóng hiệu quả. Reon Pocket Pro Plus còn được trang bị pin dung lượng cao, cho thời gian hoạt động liên tục lên tới 10 giờ ở mức Cool Level 4.

Về khả năng vận hành, sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt kích thước lớn kết hợp động cơ ba pha nhằm giảm tiếng ồn. Thiết bị có thiết kế chống tạt nước và chống mồ hôi, đồng thời tích hợp hệ thống cảm biến nhiệt theo thời gian thực để tự động ngắt điện khi phát hiện quá nhiệt trong quá trình sạc.

Ngoài Pro Plus còn có bản Reon Pocket 6 là phiên bản tiêu chuẩn thế hệ thứ sáu. Thiết bị cũng được tích hợp công nghệ mô-đun nhiệt kép trong thiết kế nhỏ gọn. Theo thông số công bố, sản phẩm có khả năng giảm thêm tới 2 độ C nhiệt độ bề mặt da so với Reon Pocket 5.

Reon Pocket 6 có trọng lượng khoảng 165g, được thiết kế để dễ dàng ẩn dưới trang phục và giảm áp lực lên vùng vai gáy khi sử dụng trong thời gian dài. Khả năng sạc cũng được nâng cấp với tốc độ nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với thế hệ trước: Máy có thể sạc từ 0 lên 80% pin trong khoảng 60 phút và sạc đầy trong khoảng 120 phút.

Sản phẩm sử dụng vòng đeo Adaptive Hold Design với lõi cơ học đường kính lớn hơn cùng lớp đệm silicone mềm. Khi kết hợp với Reon Pocket Tag 2, thiết bị có thể phân tích nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng môi trường theo thời gian thực để tự động điều chỉnh chế độ làm mát hoặc giữ ấm.

Reon Pocket Pro Plus có giá tham khảo dưới 7 triệu đồng, trong khi Reon Pocket 6 được niêm yết khoảng 5,6 triệu đồng.