BBC phanh phui mặt tối đáng sợ của kính thông minh

Cuộc điều tra với kính thông minh mà BBC thực hiện bắt đầu khi một người phụ nữ tên Alice bị một người đàn ông tiếp cận tại một trung tâm mua sắm ở London, trong khi người này đang đeo kính thông minh. Alice không hề hay biết rằng mình đang bị ghi hình và cho rằng đó chỉ là một cuộc tương tác bình thường. Đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng và nhanh chóng thu hút khoảng 40.000 lượt xem.

Kính thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống

Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi Alice liên hệ với người tạo nội dung để yêu cầu gỡ bỏ video, vì nó khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục và cho rằng đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư. Trong email phản hồi, người đàn ông này được cho là đã đề nghị việc gỡ bỏ video với một khoản phí. Cô Alice đã cảm thấy bị lợi dụng và bất lực trước tình huống này.

Người đàn ông, hiện đang quản lý nhiều tài khoản trên TikTok và Instagram, không tiết lộ danh tính và khẳng định rằng nội dung mà mình tạo ra nhằm mục đích thể hiện “những tương tác vui vẻ, tôn trọng”. Anh ta cũng cho biết rằng cách diễn đạt về khoản thanh toán chỉ là một sự hiểu lầm liên quan đến dịch vụ chỉnh sửa. Tuy nhiên, Alice chỉ đơn giản yêu cầu xóa video.

Kính thông minh không có tội?

Vụ việc này làm nổi bật một khoảng trống giữa công nghệ kính đeo và việc bảo vệ quyền riêng tư. Các chuyên gia pháp lý cho rằng tình huống này có thể không phù hợp với định nghĩa tiêu chuẩn về tống tiền, nhưng việc từ chối xóa video trừ khi có khoản thanh toán vẫn có thể bị coi là một lời đe dọa.

Mọi thứ càng trở nên đáng lo ngại khi kính thông minh không giống như một chiếc điện thoại chĩa vào mặt ai đó, và nhiều mẫu hiện đại có khả năng ghi hình từ góc nhìn của người đeo, khiến việc ghi lại các tương tác nơi công cộng trở nên dễ dàng mà không có cảnh báo rõ ràng.

Bản thân kính thông minh không phải là vấn đề, nhưng hệ sinh thái xung quanh chúng, với các nhà sáng tạo chạy theo sự tương tác, các nền tảng khuyến khích video gây bẽ mặt và những nạn nhân gặp khó khăn trong việc gỡ bỏ chúng, đang tạo ra một bức tranh đáng lo ngại về quyền riêng tư trong thời đại công nghệ số.