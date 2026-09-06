Microsoft cải tiến công cụ quen thuộc trên Windows 11

Đầu năm nay, Microsoft đã công bố một loạt tính năng mới sẽ được bổ sung vào Windows 11, và ở thời điểm hiện tại, các tính năng này đang bắt đầu được thử nghiệm trong chương trình Windows Insider.

Micorsoft nỗ lực cải thiện File Explorer trên Windows 11

Trong một bài đăng trên blog của công ty gần đây, Microsoft đã thông báo về những cải tiến đáng chú ý cho File Explorer, công cụ mà người dùng sử dụng hằng ngày. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp File Explorer hoạt động nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, đồng thời giảm thiểu tình trạng treo máy và chậm trễ, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Microsoft đã giới thiệu một “trải nghiệm mới” cho File Explorer, bao gồm một menu ngữ cảnh được thiết kế lại giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng hơn. Menu này có thể được truy cập bằng cách nhấp chuột phải và sẽ khởi động nhanh hơn. Khi mở ra, người dùng sẽ thấy một giao diện mới hiển thị các chức năng thường xuyên sử dụng, cho phép tùy chỉnh cài đặt một cách dễ dàng.

Đưa menu ngữ cảnh Windows 11 trở nên thân thiện hơn

Menu ngữ cảnh mới cũng cho phép người dùng thêm các Shortcut khi chọn tệp, như Sent to, Print, Copy as path, Rotate image,…. và nhiều tùy chọn khác. Đặc biệt, người dùng có thể chọn các tiện ích mở rộng ứng dụng mà họ muốn hiển thị khi nhấp chuột phải vào một tệp, giúp việc mở các tệp PDF hoặc tệp chỉnh sửa bằng ứng dụng bên thứ ba trở nên thuận tiện hơn.

Menu ngữ cảnh giờ đây đã trở nên thân thiện hơn

Ngoài ra, Microsoft đã khôi phục lại các lệnh mặc định của Windows 10. Trong khi trước đây, các lệnh như Cut, Copy, Paste, Rename, Delete hay Share chỉ được hiển thị dưới dạng biểu tượng trong Windows 11, giờ đây người dùng có thể thấy tên của từng lệnh bên cạnh các biểu tượng, giúp họ dễ dàng nhận diện hơn.

Các cải tiến này hiện đang được triển khai dần cho người dùng tham gia chương trình Windows Insider và sẽ sớm có mặt trên các phiên bản Windows 11 dành cho người dùng phổ thông.