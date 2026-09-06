Giải mã bí mật của kính mát phân cực chống chói mắt ngày hè dưới góc nhìn khoa học

Khi ở ngoài trời nắng gắt, hiện tượng chói lóa mắt thường xuyên xuất hiện do ánh sáng phản xạ từ mặt nước, nền tuyết hay bề mặt kim loại ô tô, gây cản trở thị lực ngay cả khi đang đeo kính râm thông thường. Vậy giải pháp cho trường hợp này là gì?

Theo đó, để khắc phục, kính mát phân cực (anti-glare) được chế tạo nhằm triệt tiêu độ chói và gia tăng độ tương phản hình ảnh. Đáng lưu ý, cơ chế chống chói phân cực này hoàn toàn khác biệt với tính năng lọc tia UV phổ biến trên kính mắt hay ống kính máy ảnh.

Kính mát phân cực dưới ánh nắng mặt trời.

Về nguyên lý vận hành, các nhà sản xuất ép một lớp màng phân cực làm từ polyvinyl alcohol (PVA) kéo dãn hoặc tinh thể i-ốt vào giữa các lớp tròng kính polycarbonate hoặc nhựa CR-39. Quá trình kéo giãn giúp căn chỉnh các phân tử theo một chiều nhất định, tạo thành màng lọc chỉ cho phép ánh sáng phân cực dọc đi qua và hấp thụ toàn bộ chùm sáng phân cực ngang gây lóa mắt vốn sinh ra từ các bề mặt phản chiếu phẳng nhẵn.

Dù mang lại hiệu quả thị giác vượt trội trong không gian mở, kính chống lóa lại bộc lộ nhược điểm khi quan sát các loại màn hình điện tử do đặc tính chiếu sáng nền (backlight) của thiết bị. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên đeo kính phân cực vào ban đêm; đặc tính tương phản cao của tròng kính sẽ làm giảm lượng ánh sáng đi vào mắt khiến khung cảnh xung quanh tối hơn, gây nguy hiểm cho người lái xe dù có thể giúp giảm chói từ đèn pha đối diện.

Hình ảnh khi được quan sát bởi kính phân cực.

Hiện nay, tròng kính phân cực được phân phối rộng rãi ở cả phiên bản có độ (kính thuốc) lẫn không độ, đồng thời đã xuất hiện trên các dòng kính công nghệ cao như Ray-Ban Meta hay Oakley Meta AI. Đây sẽ là sự đầu tư lý tưởng và thiết thực cho những người thường xuyên làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.