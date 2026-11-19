Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Đài Loan (Trung Quốc) xôn xao trước nghi vấn tuyển thủ Doggo có quan hệ tình cảm với bạn gái của đồng đội cũ Junjia. Sau khi cô gái công khai xin lỗi, Doggo cũng thừa nhận đã gây tổn thương cho người bạn từng cùng mình giành huy chương bạc tại Đại hội Thể thao châu Á.

Hai tuyển thủ bất ngờ vướng lùm xùm tình ái

Theo trang Mirror Media, vụ việc liên quan đến hai tuyển thủ Junjia và Doggo, những gương mặt nổi bật trong làng thể thao điện tử Đài Loan.

Trước đây, cả hai từng là đồng đội tại CTBC Flying Oyster (CFO), cùng thi đấu ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và góp phần giúp đội tuyển lọt vào tứ kết Chung kết thế giới năm 2025.

Năm 2026, Junjia chuyển sang Trung Quốc thi đấu cho JD Gaming (JDG), trong khi Doggo tiếp tục gắn bó với CFO. Dù không còn chung câu lạc bộ, cả hai vẫn sát cánh trong đội tuyển Đài Loan tại Đại hội Thể thao châu Á tổ chức ở Nagoya, Nhật Bản, và giành huy chương bạc.

Tuy nhiên, sau khi Chung kết thế giới 2026 kết thúc, mối quan hệ giữa hai tuyển thủ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận.

2 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại trở mặt nhau sau vụ việc.

Ngày 14/11, người hâm mộ phát hiện Junjia và Doggo đã hủy theo dõi nhau trên Instagram. Junjia đã hủy theo dõi bạn gái - nữ streamer có biệt danh Tingmi.

Đáng chú ý, Junjia còn đăng một dòng trạng thái trên nền đen, chỉ có ba dấu chấm lửng, khiến dân mạng đồn đoán. Không lâu sau, tin đồn Doggo có quan hệ tình cảm với Tingmi - bạn gái của Junjia, bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Dân mạng còn tìm lại những bài đăng cũ, cho rằng Doggo và Tingmi từng nhiều lần gặp gỡ, ăn uống cùng nhau, thậm chí có thể đã đi du lịch Nhật Bản. Tuy nhiên, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng chưa đủ để xác nhận toàn bộ diễn biến của mối quan hệ.

Giữa lúc tranh cãi gia tăng, cựu tuyển thủ nổi tiếng Karsa cũng đề cập đến sự việc trong một buổi livestream. Anh cho biết đã gặp và cố gắng an ủi Junjia nhưng không thể giúp người đồng đội cũ nguôi ngoai ngay lập tức. Theo Karsa, những tổn thương về tình cảm cần có thời gian để hồi phục.

Những chia sẻ này càng khiến cộng đồng người hâm mộ tin rằng giữa Junjia và Doggo đã xảy ra rạn nứt nghiêm trọng.

Bạn gái nhận lỗi, Doggo viết thư tay xin lỗi đồng đội

Chiều 16/11, khi những đồn đoán tiếp tục lan rộng, Tingmi đăng tải thông báo xin lỗi trên Instagram cá nhân. Trong bài viết, cô bày tỏ sự hối hận đối với những người bị ảnh hưởng bởi hành động của mình.

"Tôi chân thành xin lỗi những người đã bị tổn thương trong sự việc lần này. Tôi sẽ không né tránh những hậu quả do hành vi sai trái của bản thân gây ra và sẽ chịu trách nhiệm", Tingmi viết.

Nữ streamer cho biết cô sẽ không công khai thêm chi tiết vì muốn tôn trọng nguyện vọng và quyền riêng tư của những người liên quan. Cô cũng đề nghị dân mạng không làm phiền các bên hoặc kéo những người không liên quan vào tranh cãi, đồng thời khẳng định bản thân sẽ đối diện với những lời chỉ trích.

Về công việc, Tingmi cho biết những sự kiện, hoạt động và giải đấu đã được xác nhận trước đó vẫn sẽ diễn ra nếu liên quan đến cam kết với đối tác và đồng đội. Những lịch trình còn lại sẽ được trao đổi để điều chỉnh nếu cần thiết.

"Tôi đã phụ lòng tin của những người luôn ủng hộ mình. Một lần nữa, tôi xin lỗi những người đã bị tôi làm tổn thương", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, lời xin lỗi tiếp tục gây tranh cãi khi một số cư dân mạng nghi ngờ nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tingmi sau đó lên tiếng giải thích rằng toàn bộ lời xin lỗi do cô tự viết. Cô chỉ sử dụng AI để chuyển phần chữ thành hình ảnh đăng tải, khiến nội dung bị hệ thống nhận diện là sản phẩm AI. Cô thừa nhận đã không lường trước điều này và tiếp tục gửi lời xin lỗi.

Đến ngày 17/11, Doggo chính thức lên tiếng bằng một bức thư viết tay đăng trên Instagram. Nam tuyển thủ xác nhận đã trực tiếp gặp Junjia để xin lỗi trước khi công khai thông báo. Anh thừa nhận hành động của bản thân đã gây tổn thương cho Junjia và phản bội tình bạn giữa hai người.

"Dù nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho cậu ấy, cũng như việc tôi đã phụ lòng tình bạn giữa chúng tôi. Đây hoàn toàn là lỗi của cá nhân tôi, không có bất kỳ lý do nào để biện minh", Doggo viết.

Nam tuyển thủ cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì hành vi thiếu trách nhiệm, đồng thời cho biết sẽ dành thời gian nhìn nhận lại bản thân.