Một nhiếp ảnh gia đã gây bất ngờ khi sử dụng chiếc Nokia 2730 Classic, một mẫu điện thoại ra mắt năm 2009 với camera 2 MP, để ghi lại vẻ đẹp của Bồ Đào Nha. Kết quả là, điện thoại cho ra những bức ảnh trông giống như những tấm bưu thiếp cổ điển, mang đến một cái nhìn mới mẻ và đầy nghệ thuật về những cảnh sắc nơi đây.

Mặc dù camera của Nokia 2730 Classic không được thiết kế để chụp ảnh du lịch, nhưng chính những hạn chế về độ phân giải và màu sắc đã tạo nên nét đặc trưng cho những bức ảnh của AJ Sacil, người đã chia sẻ những tác phẩm của mình trên Instagram. AJ cho biết, ý tưởng của anh là mang theo chiếc điện thoại này trong chuyến du lịch Bồ Đào Nha xuất phát từ mong muốn di chuyển nhẹ nhàng hơn, thay vì cố gắng tái hiện phong cách nhiếp ảnh cổ điển.

“Thành thật mà nói, tôi không muốn phải mang theo một bộ thiết bị nặng nề khi đi bộ hàng chục nghìn bước mỗi ngày. Vì vậy, tôi quyết định mang theo một thứ gì đó nhỏ gọn hơn”, AJ chia sẻ.

Những bức ảnh của AJ không chỉ ghi lại cảnh sắc mà còn mang đến một vẻ đẹp gần như huyền ảo, với ánh sáng chiều ấm áp chiếu rọi lên những tòa nhà đầy màu sắc dọc bờ sông Ribeira. Chiếc điện thoại nhỏ bé này cũng giúp anh ít gây chú ý hơn khi chụp ảnh, đồng thời trở thành chủ đề thú vị trong các cuộc trò chuyện với những người xung quanh.

AJ cho biết, việc sử dụng một chiếc điện thoại với camera hạn chế đã giúp anh tập trung hơn vào việc bố cục và thời điểm chụp. “Bạn không thể dựa vào máy ảnh để cứu vãn tình thế, vì vậy bạn sẽ phải chú ý nhiều hơn đến những gì đang diễn ra xung quanh”, anh nói.

Mặc dù những bức ảnh được chụp bằng Nokia 2730 Classic có thể thiếu chi tiết và màu sắc hoàn hảo, nhưng chính điều đó lại mang đến một nét đặc trưng khó tìm thấy trong nhiếp ảnh hiện đại. AJ cũng cho biết, anh vẫn chỉnh sửa ảnh trong Lightroom để tối ưu hóa kết quả, giống như cách anh làm với những bức ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.

Sự trớ trêu là nhiều nhiếp ảnh gia hiện nay sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để tái tạo lại vẻ đẹp mờ nhạt và không hoàn hảo như những gì mà các chiếc máy ảnh cũ như Nokia 2730 Classic có thể mang lại theo cách vô cùng tự nhiên. “Ngày nay, chúng ta mua máy ảnh giá 2.000 USD chỉ để có được hiệu ứng nhiễu hạt và mờ nhòe”, một người bình luận.

Dù không phải là chiếc máy ảnh lý tưởng cho những người đam mê nhiếp ảnh du lịch, nhưng Nokia 2730 Classic đã chứng minh rằng đôi khi, những điều giản dị lại mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và những bức ảnh đầy nghệ thuật.