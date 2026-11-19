Khác với thói quen sử dụng phổ biến trên nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay, việc chuyển đổi điện thoại đối với người dùng Zalo đang trở thành quy trình phức tạp và tốn kém.

Trong bối cảnh ứng dụng trở thành công cụ liên lạc, trao đổi công việc mặc định của phần lớn người Việt, chính sách phân tầng dịch vụ mới khiến không ít người cảm thấy bị đặt vào thế buộc phải trả tiền để bảo toàn dữ liệu cá nhân.

Trải nghiệm “đứt gãy” dữ liệu trên thiết bị mới

Zalo áp dụng cơ chế chỉ cho phép tài khoản đăng nhập trên duy nhất một điện thoại tại cùng thời điểm. Khi người dùng đăng nhập vào thiết bị mới, phiên làm việc trên máy cũ lập tức ngắt kết nối. Chính sách này biến tính năng sao lưu và đồng bộ trở thành mắt xích quan trọng mỗi khi người dùng đổi máy.

Tuy nhiên, ranh giới giữa tài khoản miễn phí và trả phí lại được thiết lập ngay tại khâu bảo toàn dữ liệu. Với tùy chọn miễn phí, hệ thống chỉ hỗ trợ chuyển nội dung tin nhắn văn bản; hình ảnh có thể sao lưu thông qua Google Drive nhưng đi kèm nhiều điều kiện ràng buộc, trong khi toàn bộ video, tệp tin đính kèm và tin nhắn thoại sẽ bị loại bỏ.

Để giữ nguyên vẹn lịch sử trò chuyện đa phương tiện, người dùng buộc phải đăng ký dịch vụ đám mây trả phí zCloud theo từng gói dung lượng và thời hạn.

Việc sao lưu dữ liệu hay chuyển thiết bị đối với người dùng Zalo ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn phản ánh tính năng sao lưu miễn phí thường xuyên phát sinh lỗi kỹ thuật, đặc biệt trong quá trình khôi phục sang máy mới, khiến dữ liệu không thể tải về đầy đủ. Trái lại, thao tác này diễn ra trơn tru ngay sau khi tài khoản được nâng cấp lên gói zCloud.

Hệ quả là những ai không chi tiền phải chấp nhận cảnh giữ lại điện thoại cũ và thực hiện thao tác đăng nhập qua lại giữa hai thiết bị mỗi khi cần tra cứu tài liệu cũ, hoặc đối mặt nguy cơ mất trắng lịch sử trao đổi nếu làm thất lạc máy.

Để tránh phiền phức, nhiều người dùng chọn cách sử dụng những dịch vụ khác bổ sung. Anh Quốc Việt (Xuân Diệu, Hà Nội) cho biết các dữ liệu quan trọng sẽ không được lưu trữ trên Zalo, thay vào đó anh lựa chọn dịch vụ đám mây của Google. “Dữ liệu tôi sẽ tải về rồi lưu trên Google. Còn Zalo chỉ dùng để nhắn tin với khách hàng. Nếu tới đây họ thêm yêu cầu trả phí khác, ví dụ phải trả tiền để tải dữ liệu về, thì tôi cũng bỏ luôn ứng dụng này”, anh Việt khẳng định.

Anh Quân (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng phản đối cách Zalo ngày càng phát sinh các khoản phí nhằm thu hẹp quyền lợi của người dùng miễn phí, trong khi dịch vụ không tương xứng. “Zalo không thể đăng nhập cùng lúc trên 2 điện thoại hoặc 2 máy tính, do vậy rất bất tiện cho công việc. Mỗi lần chuyển thiết bị cũng phiền phức và tôi thường bị thiếu dữ liệu. Ngoài ra những dữ liệu lưu lâu trên máy cũng có thể mất khả năng truy cập mà không được báo trước, nên tôi rất hạn chế sử dụng dịch vụ này”, anh Quân nói.

Cách tiếp cận trên tạo ra sự tương phản rõ rệt với mặt bằng chung của thị trường ứng dụng nhắn tin quốc tế. Hiện nay, Telegram tự động đồng bộ toàn bộ cuộc trò chuyện thông thường lên nền tảng đám mây; WhatsApp cho phép chuyển trực tiếp toàn bộ dữ liệu lẫn tệp đa phương tiện giữa hai điện thoại; trong khi Messenger và Viber đều duy trì công cụ sao lưu, khôi phục lịch sử trò chuyện miễn phí sau vài bước thiết lập cơ bản.

Các ứng dụng kể trên cũng đều có thể đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau mà không ảnh hưởng tới quá trình sử dụng, người dùng dễ dàng chuyển đổi sang máy thuận tiện tại thời điểm cần.

Lộ trình điều chỉnh chi phí và thu hẹp đặc quyền tài khoản phổ thông

Sự bức xúc xoay quanh tính năng sao lưu được xem như “giọt nước tràn ly” trong chuỗi động thái thương mại hóa và thắt chặt quyền lợi người dùng miễn phí của Zalo suốt thời gian qua. Thay vì duy trì mô hình cung cấp tiện ích cơ bản không thu phí như giai đoạn đầu mở rộng thị phần, nền tảng này liên tục thiết lập thêm nhiều rào cản kỹ thuật lẫn chi phí trực tiếp.

Cụ thể, từ tháng 2/2025, người dùng muốn khởi tạo tài khoản mới trong nhiều trường hợp phải nhắn tin đến tổng đài để nhận mã kích hoạt với mức cước 5.000 đồng/tin nhắn. Tương tự, thao tác lấy lại mật khẩu khi quên cũng áp dụng mức thu phí 1.000 đồng/tin nhắn.

Song song với việc tính phí viễn thông đầu vào, nhiều giới hạn mới cũng được áp đặt lên nhóm tài khoản phổ thông: dung lượng lưu trữ miễn phí trên zCloud bị cắt giảm một nửa từ 1 GB xuống còn 500 MB, số lượng bạn bè tối đa trong danh bạ bị khống chế, đồng thời khả năng hiển thị nhật ký trang cá nhân với người lạ cũng bị thu hẹp đáng kể.

Zalo không hoàn toàn là “dịch vụ miễn phí” như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Dưới góc độ kinh doanh hạ tầng số, một bộ phận người dùng có cái nhìn thông cảm hơn khi cho rằng việc thu phí lưu trữ hình ảnh, video dung lượng lớn là điều khó tránh khỏi. Để duy trì tốc độ truyền tải cho hàng chục triệu tài khoản hoạt động thường xuyên, doanh nghiệp phải gánh chi phí khổng lồ cho hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu, do đó việc yêu cầu nhóm người dùng có nhu cầu lưu trữ cao chia sẻ chi phí là hợp lý.

Dẫu vậy, bài toán đặt ra cho Zalo nằm ở sự cân bằng giữa mục tiêu tối ưu doanh thu và trải nghiệm cốt lõi của khách hàng. Khi những nhu cầu thiết yếu như bảo mật tài khoản, tìm kiếm thông tin hay chuyển đổi lịch sử tin nhắn đều bị gắn mác trả phí hoặc gặp lỗi ở bản miễn phí, sự gắn bó tự nguyện của người dùng rất dễ chuyển hóa thành tâm lý ức chế vì cảm giác bị lệ thuộc vào nền tảng.