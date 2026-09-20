Hiệu năng đỉnh cao của iPhone 18 Pro Max khi so sánh với Galaxy S26 Ultra

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sở hữu chipset mới nhất của Apple: A20 Pro. Đây là chip 2nm đầu tiên của Apple, đánh dấu bước tiến lớn so với các bộ vi xử lý trước đó vốn được sản xuất trên tiến trình 3nm cũ hơn.

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.

Bước tiến về công nghệ sản xuất này cho phép Apple cải thiện không chỉ hiệu năng mà còn cả hiệu suất năng lượng trên các mẫu iPhone mới nhất của mình.

Apple thậm chí còn tuyên bố tốc độ GPU tăng vọt tới 40% chỉ trong vòng một năm – một con số cực kỳ ấn tượng. Giờ đây, các chuyên gia công nghệ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max bằng các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark) tiêu chuẩn của ngành.

Hiệu năng CPU

Sử dụng phiên bản Geekbench 7 mới nhất, iPhone 18 Pro Max đạt được sự cải thiện vượt bậc về cả tốc độ đơn nhân lẫn đa nhân. So với iPhone 17 Pro Max của năm ngoái, hiệu năng đơn nhân và đa nhân đều tăng gần 30%.

So sánh hiệu năng giữa các flagship.

Khi so sánh với đối thủ trực tiếp là Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro Max cũng chiếm ưu thế. Máy dẫn trước khoảng 30% về hiệu năng đơn nhân nhưng chỉ nhỉnh hơn 9% về tốc độ đa nhân.

Hiệu năng GPU và Chơi game

Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự rõ rệt lại nằm ở khả năng chơi game.

So sánh hiệu năng giữa các smartphone cao cấp.

iPhone 18 Pro Max hoàn toàn vượt trội so với Galaxy S26 Ultra với hiệu năng duy trì cao hơn gần 70% trong bài kiểm tra áp lực (stress test) 3D Mark Steel Nomad Light. Đây là hiệu năng duy trì ổn định – tức là kết quả đạt được sau 20 phút chạy các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark) ở cường độ cao nhất. Buồng hơi (vapor chamber) mới với kích thước lớn hơn thực sự mang lại hiệu quả tản nhiệt tuyệt vời.

So sánh biểu đồ hiệu năng giữa 2 flagship.

Mức hiệu năng này thường chỉ thấy trên các dòng điện thoại chuyên chơi game được trang bị hệ thống tản nhiệt chuyên dụng.

Hiệu năng Ray Tracing

Trong bài kiểm tra áp lực Solar Bay Extreme tập trung vào khả năng Ray Tracing, iPhone 18 Pro Max một lần nữa thể hiện sự vượt trội và đẳng cấp riêng biệt. Hiệu năng duy trì ổn định của máy cao gấp đôi so với Galaxy S26 Ultra.

Lời kết

Apple hoàn toàn nghiêm túc khi hứa hẹn những cải tiến lớn trên con chip A20 Pro. iPhone 18 Pro Max thực sự là một "quái thú" trong thế giới smartphone, đặc biệt là đối với nhu cầu chơi game.

Hiện tại, khách hàng đã có thể sở hữu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại nhiều hệ thống bán lẻ trong nước. Giá bán khởi điểm của chúng là từ 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng (với tùy chọn 256GB).