Máy ảnh bị vứt nhầm, YouTuber livestream đào 50 tấn rác để tìm lại

Một chiếc camera chứa nhiều tư liệu chưa công bố bị một homestay ở Bành Hồ, Đài Loan (Trung Quốc), vô tình vứt cùng rác thải khiến YouTuber Louis lập tức tìm kiếm. Dù chậm trễ và đối mặt với khoảng 50 tấn rác, nam YouTuber vẫn quyết định đích thân đến bãi rác, thậm chí livestream toàn bộ quá trình tìm kiếm.

Camera bị vứt nhầm giữa 50 tấn rác

Mới đây, nam YouTuber Louis chia sẻ video về sự cố camera DJI Pocket 4P của mình bị một homestay vứt nhầm. Sau khi phát hiện sự việc, nam YouTuber lập tức liên hệ đội vệ sinh địa phương và được chuyển thông tin đến cơ quan bảo vệ môi trường. Sau đó, anh nhận được thông báo rằng trong ngày xảy ra sự cố, bãi chôn lấp đang tập kết khoảng 50 tấn rác.

Nam YouTuber phải đào hàng tấn rác để tìm chiếc camera.

Thời điểm camera bị vứt nhầm, nam YouTuber đang có lịch quay hình tại Kim Môn nên không thể lập tức đến Bành Hồ. Anh buộc phải trì hoãn thêm một ngày mới có mặt tại địa phương.

Nam YouTuber thừa nhận việc chậm trễ một ngày khiến khả năng tìm lại camera trở nên khó khăn hơn đáng kể. Số rác này có thể được vận chuyển đi để xử lý bất cứ lúc nào.

Trong tình thế đó, anh quyết định “đánh cược” và lên kế hoạch tìm kiếm tại cả khu vực đóng gói rác lẫn bãi chôn lấp. Anh cho biết chiếc camera chứa nhiều tư liệu chưa từng công bố nên không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội tìm lại.

Đeo găng tay, trực tiếp đào tìm giữa núi rác

Ngày 5/9, nam YouTuber đeo khẩu trang và găng tay bảo hộ, trực tiếp đến bãi rác ở Bành Hồ để tìm kiếm chiếc camera. Trước mắt anh là những đống rác khổng lồ, biến việc tìm một thiết bị nhỏ giữa khoảng 50 tấn rác chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Anh livestream quá trình đào bới rác để tìm kiếm chiếc camera.

Không chỉ tự mình tìm kiếm, anh còn livestream toàn bộ quá trình trên mạng xã hội. Hình ảnh nam YouTuber trực tiếp bới từng đống rác nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Lượng người xem trực tuyến đồng thời có thời điểm vượt 10.000 người.

Trong phần bình luận, nhiều khán giả liên tục động viên nam YouTuber: “Anh ấy thật sự đang ở bãi rác tìm đồ, quá có tâm, hy vọng anh ấy tìm lại được”, “50 tấn rác đúng là mò kim đáy bể” hay “Cuối cùng có tìm thấy không? Hồi hộp quá...”.

Đáng chú ý, buổi livestream từng bất ngờ mất kết nối giữa chừng. Sự cố khiến những người theo dõi từ đầu bật cười và đùa rằng: “Tự nhiên mất tín hiệu, cứ tưởng đào trúng bí mật quốc gia”.

Homestay giải thích lý do vứt nhầm camera

Sau hai ngày tìm kiếm, nam YouTuber cuối cùng vẫn không thể tìm lại chiếc camera giữa lượng rác khổng lồ. Tối 6/8, nam YouTuber thông báo kết thúc việc tìm kiếm và cho biết đã trực tiếp gặp chủ homestay để trao đổi về sự việc.

Theo lời kể của anh, phía homestay cho biết nhân viên vệ sinh đã nhầm chiếc camera với một món đồ massage nên đem vứt đi cùng rác thải. Người này không nhận ra đây là thiết bị quay phim có giá trị và chứa nhiều dữ liệu chưa công bố.

Lời giải thích nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Dân mạng đặt câu hỏi về việc làm thế nào một thiết bị có màn hình và ống kính lại có thể bị nhận nhầm thành đồ massage. Số khác cho rằng dù có nhầm lẫn về vật dụng, việc tự ý vứt bỏ tài sản của khách vẫn là vấn đề cần được làm rõ.

Tuy nhiên, đây là lời giải thích từ phía homestay được nam YouTuber thuật lại, không phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân chiếc camera bị vứt bỏ.

Không tìm thấy camera, hai bên thỏa thuận bồi thường

Sau cùng, nam YouTuber và phía homestay đã thỏa thuận bồi thường 16.000 Đài tệ (khoảng hơn 13 triệu đồng)

Theo thỏa thuận, chủ homestay là người thanh toán khoản bồi thường trước, sau đó sẽ tự trao đổi với nhân viên vệ sinh về trách nhiệm liên quan.

Như vậy, sau hai ngày tìm kiếm giữa khoảng 50 tấn rác, nam YouTuber vẫn không tìm thấy chiếc camera. Dù vậy, nam YouTuber cho biết hai bên đã giải quyết sự việc và đặc biệt đề nghị người hâm mộ không để lại đánh giá tiêu cực hay những bình luận công kích homestay.